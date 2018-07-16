〈中部〉斥資近千萬 霧峰老街煥然一新

2018-07-16

改善積水髒亂 道路更寬廣明亮

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰區第一公有市場旁的民權路、民主街，攤商店舖密集，不過因已沒落，環境髒亂，積水問題嚴重，經民代及地方人士爭取，霧峰區公所展開整修，已於六月完成街道景觀改善工程，並命名為「阿罩霧舊街」，並鋪上紅磚，要讓老街活化，重現風華。

民權路、民主街是霧峰早期重要聚落，同時緊鄰市場，店舖商號林立，進出採購人潮可觀，但環境陳舊髒亂，下雨積水嚴重，經常遭到詬病，市議員李天生與地方人士向區公所要求改善，帶動市場營運，同時還能和相鄰的霧峰林家連成一氣，吸引觀光人潮。

命名阿罩霧舊街 搭配紅磚、復古燈

霧峰區公所編列九百多萬元經費，從四月開始分別辦理地面紅磚鋪設、電纜線地下化、豎立復古式景觀燈，同時進行環境美化，並設置有「阿罩霧舊街」名稱的牌樓，六月完工後，景觀煥然一新，夜間復古式景觀燈亮起，更是別有一番風情。

霧峰區長李鴻裕表示，由於該區已落沒，因此希望藉著改建來吸引人潮，在完工後，不但道路更寬、明亮，也不積水，但希望攤商店舖配合維持環境清潔，並設法更新店舖門面，提升舊街整體環境水準。

李鴻裕說，當地人並成立阿罩霧舊街協會，會協助店家進行店面環境改善，舉辦各種活動來吸引人潮。

市議員李天生強調，市府正在規劃霧峰聯合行政中心，位在民權路旁的霧峰派出所，未來將遷入聯合行政中心，原址則變更為停車場用地，提供採購民眾及附近住戶攤商停車。本鄉里里長曾元宏表示，改善工程完成後，環境整潔，不再積水，晚間也明亮許多，讓前往購物的民眾感到心情愉悅輕鬆。