〈南部〉欠224萬罰款 非法租日套房被強迫歇業

2018-07-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市一家非法日租套房七年多來累計被開十八張罰單、共兩百廿四萬元罰款，卻不繳罰款也不歇業﹔高市觀光局昨偕同警方到場強制取締，迫使業者立即歇業。

由於該業者紀錄太差，且挨罰過程中還不斷增加據點，連同昨天歇業處共七個館﹔高市觀光局強調這七館全都違法、全都裁罰過，儘管其中一間昨已歇業，近期仍會有突襲動作，必要時會斷水斷電。

高市合法旅館三百餘間，列管非法旅宿有二六三間，觀光局指出，非法旅館包括消防、衛生、保險都未經過檢驗，一旦發生問題時可能求償無門，呼籲消費者提高警覺﹔經統計今年上半年共裁罰七十二件，總罰款九四一萬元。

昨被強迫歇業日租套房位於左營區自由四路上，是業者租用透天厝改裝、共五個房間，單日售價在一千至兩千元間，網路評價還不差。

基於業者長期違法、無視法令規範與消費者安全，觀光局昨偕同轄區警方、台電、自來水公司等單位，前往該日租套房強制取締，並一度準備斷水斷電，後經確認業者已將相關設備（桌、床）移出，遂於旅宿門口、管線外張貼封條。

觀光局除加強稽查、取締未合法旅宿，將定期清查各大訂房網站非法旅宿業者名單，已函請各訂房網路平台如 booking.com、Expedia、Agoda及TripAdvisor，配合將非法旅宿下架﹔同時也與Airbnb業者協調，對於有公安及消防等安全疑慮之非法旅宿業者，亦會配合下架。