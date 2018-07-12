〈南部〉輕軌美術館段 軌道位置調整

2018-07-12

市府宣佈五大放心方案

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨宣佈輕軌美術館段五大放心方案，強調順應民意適度調整，並凸顯輕軌建設繼續前進的決心；除部分軌道移動位置，還有一段改為輕軌與汽車共享路權，另在內惟增設一車站。

高雄輕軌美術館段先前引發地方反彈，附近部分大樓住戶透過議員陳情，質疑輕軌經過會有噪音、會阻礙美術館路交通、會影響周遭房價，要求停工調整或乾脆改道；高市府暫緩施工並與地方溝通，瞭解住戶想法並考量當地條件後，昨由副市長史哲與相關單位，正式公布五大放心方案。

史哲與高市捷運局說明，五大放心方案分別為馬卡道路至美術東二路段北移、美術東二路至中華路段北移、中華路至裕誠路段改為輕軌與汽車共享路權、九如路至美術館段西移、馬卡道路及美術館路口新增輕軌C21A站。

一段共享路權 內惟增設一車站

捷運局進一步指出，原則上考量美術館路段周遭環境與地方需求，在既有條件下確保馬路路形更完整，並配合鐵路地下化與實際交通流量，讓輕軌美術館段更融入環境。

部分路段北移與西移

捷運局表示，五大方案除了部分路段北移與西移，確保道路不會被分為兩邊，其中中華路至裕誠路更調整為輕軌與汽車共享路權、亦即Ｃ型路權，是目前輕軌各段落裡，唯一一處與汽車共享路權的路段，其他都是Ｂ型路權。

此外，C20站將與台鐵美術館站共構，另會在馬卡道路與美術館路口增設C21A站；美術館地區輕軌工程預計一個月內復工，馬卡道路改道工程也將啟動。

輕軌大順路段 明年推動相關工程

史哲提及頗受關注的輕軌大順路段，因既有空間能改變部份較小，市府著重於工程順序及減少交通衝擊方案，年底前會向市民報告工期，並減少交通不便性及搭配大眾運輸配套，明年繼續推動相關工程。