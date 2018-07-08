〈台北都會〉社子島開發公聽會 民轟「滅村是柯禍」

2018-07-08

居民不滿拆遷補償、安置辦法

〔記者蔡亞樺／台北報導〕禁建近半世紀的社子島，內政部上月廿六日通過審議社子島開發案，北市地政局昨辦兩階段環評現勘與首場公聽會，居民先是在場外拉起白布條，抗議「小林村滅村是天災；社子島滅村是柯禍」，場內發言時砲聲隆隆，不滿拆遷補償、安置辦法，也反對社子島開發進行全區區段徵收，更有人直言開發案只會勾結財團，壓迫社子島居民，反對開發。

專案辦公室︰將重提安置計畫

對此，主持會議的社子島專案辦公室執行長易立民表示，彙整民眾意見後讓環評委員了解，並強調安置計畫目前依照法令辦理，但多數人有疑慮，將在合法的狀況下重提安置計畫，保障居民的權益。

昨早，環評委員現勘社子島濕地、連外橋、歷史建物及街區等，不少居民也參與，下午於富安國小舉行公聽會。社子島居民自救會在校門大廳拉起白布條表達抗議，福安里長謝文加說，他與居民支持開發，但市府所提條件太差，安置才是開發最重要目的。

他說，社子島若不安置，「這邊土地已被插旗插得差不多了」，開發要讓原居民享受成果，不是讓財團和有錢人進來享受，市府應照顧弱勢和安置，若不要開發，就解除禁建，就地合法。

富洲里長李賜福則批評，市府提送內政部都是不實資料，說社子島是老舊建築物、違章工廠跟農田，好像沒人合法，使得居民在網路遭受攻擊。

已居住四十五年的民眾陳朝燦批評市府不公平，早期社子島做為大台北洩洪區被禁建，現在不淹水要開發，所以要區段徵收，依法徵收要安置。市府多元安置，若有地或有房，可選擇專案住宅承購權，若買不起，可租專案住宅，但居民都是經濟弱勢、沒錢的人怎麼租，就只能滾出社子島。

居民許先生說，環評報告提到保留兩處廟宇，但島內還有其他廟宇，神佛該如何處置？未來開發期間，國中小學生的就學問題都沒說明，市府應注意。家族近百人世居社子島的居民則說，北市不缺高樓大廈，社子島聚落規劃過於粗糙，開發應以人為主，但徵收只有少數費用，有地沒房的人該如何活下去。

市府︰最快九月開環評大會

還有居民表示，是否要開發，應讓島內一萬多位居民投票決定；也有人關心開發後的填土影響生態、堤防高度加高影響視覺等問題。地政局表示，社子島開發案細部計畫將在八月完成，今日還有一場公聽會，以及後續行政作業，最快九月開環評大會審查。