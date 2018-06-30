〈南部〉《台南》駁「看守小內閣」？市府減債端績效

2018-06-30

賴清德北上組閣 李孟諺接棒續推建設

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昨日市政府大陣仗宣傳市政成果，細數經濟、教育與文化、環保等成績單，由於南市這一年「非政治明星」主政，又逢選舉年，令外界聯想宣示「市政府不是看守團隊」的意味濃厚！

估年底減債至850億 107年度預算零舉債

市府以「台南進步看得到」為題，由秘書長方進呈主持，財政、文化、經發、工務等重要業務單位首長，輪番上場說明推動市政績效。

財政稅務局長張紹源指出，台南縣市合併前，總體債務為一千零七億元，預估一○七年底將降至八百五十億元，且從一○四年度起至一○六年度，連三年度總決算有賸餘，今年一○七年度預算零舉債，也樂觀估計未來決算賸餘，八年來堅守財政紀律，是台南進步的最基本功。

強化建置災害通報搶救通訊系統

消防局強化大規模災害通報搶救通訊系統建置，並獲得內政部災害防救深耕業務評比連續六年特優，及榮獲第八屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎項等。

地政局交出公辦市地重劃及區段徵收成果，包括永康砲校區段徵收等十五個開發區，開發面績總計約三百七十公頃，取得公共設施用地面積約一百五十六公頃餘，節省用地徵收費用二百六十五億元。

由於適逢選舉年，市政議題成為選將熱門話題，前市長賴清德帶著「台南經驗」北上接掌行政院，由代理市長李孟諺帶領市政團隊接棒推動，動見觀瞻都牽動民意好惡，甚至也成為在野陣營抨擊「沒有賴市長的市府團隊」是「看守小內閣」。

昨日一項雜誌民調最新公布各縣市執政滿意度調查，南市奪得今年整體表現最佳進步獎，由去年第十一名進步到第七名；在「公共安全與消防」評比中，獲得六都第一。

方進呈強調說，並沒有刻意因民調或選舉開記者會，而是希望藉這個機會，讓民眾可以了解有哪些市政進步成果，南市升格直轄市以來，在賴院長及李代理市長率領下推動市政建設，雖然台灣資源分配長期重北輕南，但市府團隊秉持做實事的態度，仍然展現亮麗成績，包括教育與文化、財政、社會福利等重大建設，都只略遜於台北市，居六都第二，而公共安全與消防，更是在六都排名第一，表示南市用心照顧所有市民安全及發展。