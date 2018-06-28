〈南部〉哨船頭外灘風華 7月下旬再現

2018-06-28

與英國領事館、港灣連成一體

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕高雄哈瑪星哨船頭外灘風華再現工程，預定七月下旬可完工啟用，屆時將與英國領事館歷史場域、港灣視野連成一體，不但是哈瑪星全新文史景點，也讓興濱計畫再造歷史現場往前邁進一大步。

文化部前年核定高市府以七億元執行興濱計畫，預計以八年時間，逐步再造哈瑪星歷史場域，藉此深化連結人與城市的情感，並重現哈瑪星榮景。

去年11月起推動外灘歷史場域再造

位於英國領事館外、緊鄰高雄港一港口的哨船頭外灘，原本是一棟海巡署安檢所進駐的水泥建築，阻隔英領館與港灣長達卅三年後，去年四月終獲行政院拍板定案遷離原址，去年十一月由高市文化局進場，推動外灘歷史場域再造。

文化局說明，外灘歷史場域改造後，將成為臨港通透的水岸廊帶，也是民眾可親近的人文場域，這處空間更將與英領館連成一體，讓歷史空間更加完整。

文化局指出，原本設定在暑假初期完工，但先前因連日大雨、略微影響工程進度，初步評估可在七月下旬完工啟用，屆時民眾可從英領館古道飽覽高雄港景致，也可直接駐足外灘上，欣賞英領館、旗后山、高雄港等港灣風光。

副市長史哲表示，打狗港與哨船頭是高雄城市發展起點，也是重要歷史場域，周遭涵蓋英國領事館、打狗海關、雄鎮北門、旗后砲台、燈塔等歷史要角， 隱沒百年後將透過興濱計畫逐一修復再現。

史哲強調，興濱計畫哨船頭外灘歷史重現後，宣示高雄將以文化治理整合航港、交通、都發、工務等部門，為高雄市打造下一個百年發展的基礎。

見城、興濱一日體驗 歡迎參加

另外，高市文化局在左營與哈瑪星這兩個富有歷史與人文氣息的城區，分別推出「見城一日旅人」以及「興濱行旅一日體驗」，透過導覽解說帶遊客認識左營從史前到戰後的建城歷史，以及哈瑪星日式街廓的前世今生，以活潑生動的方式推廣地方歷史文化，拉近民眾與歷史文化的距離。