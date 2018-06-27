〈台北都會〉〈禁建48年〉社子島都計通過 明年第一階段動土

2018-06-27

內政部審議過關 附帶三個決議

〔記者鍾泓良、徐義平／台北報導〕士林區社子島因防洪禁建近四十八年，北市府於二○一六年十月向內政部都市計畫委員會提送社子島都市計畫，經過近兩年昨日終於審議通過。台北市副市長林欽榮昨下午召開記者會，說明都市計畫主要計畫通過以後，期盼今年底都市計畫、區段徵收、環境影響評估及防洪計畫都有段落，預計明年初將區段徵收計畫送審內政部，並期許明年年中第一階段動土，比市長柯文哲於二○一六年所說的「二○二○年六月動工」早一年。

營建署長：安置計畫以戶為單位

不過，營建署署長吳欣修昨上午表示，未來安置計畫將以戶為單位，搭配各種類型的安置方式，並需召開聽證會，讓居民了解各項方式，等到無疑慮後，再送區段徵收範圍計畫，所有審議沒問題後，最終才會核定該計畫；至於需要安置的居民則由台北市政府統計與規劃，時程上並沒有限定，最終端看北市府的進度。

社子島都市計畫於二○一六年十月送至內政部都委會，但都委會對於開發量體、未來總人口都有疑慮，召開五次專案會議仍未送大會。柯文哲昨到內政部都委會報告，強調社子島開發牽涉層面很廣，是很頭痛的問題，但這不是因為選舉到了才來關心。

內政部通過版本與二○一一年公告都市計畫比較，計畫人口從三萬兩千人降至三萬人；容積總量從兩百七十三萬平方公尺降至兩百六十萬平方公尺，減少十三萬平方公尺；公園面積從四十．三公頃提升到八十一．九四公頃。

另外，內政部通過審議時也要求三個附帶決議，包括細部計畫妥善處理現有聚落、文化資產保存、韌性城市等課題；市府以公平合理原則處理現有住宅及工廠安置；區段徵收範圍及抵價地比例報內政部前辦理安置計畫聽證。

市府預計下月提台北市都委會

林欽榮表示，市府接受內政部都委會的附帶決議，並著手修正細部計畫，預計下月提台北市都委會；防洪計畫部分，內水防洪計畫在今年四月已備查在案，外水防洪計畫則在三月提送給經濟部審議；環評計畫將在七月召開二階環評公聽會，八月提送環評委員會審查。

副市長：區段徵收 從優從寬

而緊接著將會啟動居民最關心的區段徵收計畫。林欽榮表示，市府態度從優從寬，也提出安置住宅、分期分區開發、公辦協力造屋等配套，要讓所有居民續住社子島。但是否能按居民們訴求，提出優於法規的拆遷安置條件？林說，還是須依照「台北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」規定，認為全市需一致原則，否則對於其他開發區不公平。

  • 台北市長柯文哲（左二）親自出席都委會，席間有當地居民持海報表達訴求。（記者林正堃攝）

    台北市長柯文哲（左二）親自出席都委會，席間有當地居民持海報表達訴求。（記者林正堃攝）

  • 北市副市長林欽榮昨下午召開記者會，期許明年年中第一階段動土。（記者鍾泓良攝）

    北市副市長林欽榮昨下午召開記者會，期許明年年中第一階段動土。（記者鍾泓良攝）

  • 社子島居民在內政部召開的社子島都市計畫審議委員會場外拉布條抗議，質疑市府迫遷社子島居民，怒批社子島禁建是滅村行為。（記者林正堃攝）

    社子島居民在內政部召開的社子島都市計畫審議委員會場外拉布條抗議，質疑市府迫遷社子島居民，怒批社子島禁建是滅村行為。（記者林正堃攝）