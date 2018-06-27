〈台北都會〉〈禁建48年〉社子島都計通過 明年第一階段動土

2018-06-27

內政部審議過關 附帶三個決議

〔記者鍾泓良、徐義平／台北報導〕士林區社子島因防洪禁建近四十八年，北市府於二○一六年十月向內政部都市計畫委員會提送社子島都市計畫，經過近兩年昨日終於審議通過。台北市副市長林欽榮昨下午召開記者會，說明都市計畫主要計畫通過以後，期盼今年底都市計畫、區段徵收、環境影響評估及防洪計畫都有段落，預計明年初將區段徵收計畫送審內政部，並期許明年年中第一階段動土，比市長柯文哲於二○一六年所說的「二○二○年六月動工」早一年。

營建署長：安置計畫以戶為單位

不過，營建署署長吳欣修昨上午表示，未來安置計畫將以戶為單位，搭配各種類型的安置方式，並需召開聽證會，讓居民了解各項方式，等到無疑慮後，再送區段徵收範圍計畫，所有審議沒問題後，最終才會核定該計畫；至於需要安置的居民則由台北市政府統計與規劃，時程上並沒有限定，最終端看北市府的進度。

社子島都市計畫於二○一六年十月送至內政部都委會，但都委會對於開發量體、未來總人口都有疑慮，召開五次專案會議仍未送大會。柯文哲昨到內政部都委會報告，強調社子島開發牽涉層面很廣，是很頭痛的問題，但這不是因為選舉到了才來關心。

內政部通過版本與二○一一年公告都市計畫比較，計畫人口從三萬兩千人降至三萬人；容積總量從兩百七十三萬平方公尺降至兩百六十萬平方公尺，減少十三萬平方公尺；公園面積從四十．三公頃提升到八十一．九四公頃。

另外，內政部通過審議時也要求三個附帶決議，包括細部計畫妥善處理現有聚落、文化資產保存、韌性城市等課題；市府以公平合理原則處理現有住宅及工廠安置；區段徵收範圍及抵價地比例報內政部前辦理安置計畫聽證。

市府預計下月提台北市都委會

林欽榮表示，市府接受內政部都委會的附帶決議，並著手修正細部計畫，預計下月提台北市都委會；防洪計畫部分，內水防洪計畫在今年四月已備查在案，外水防洪計畫則在三月提送給經濟部審議；環評計畫將在七月召開二階環評公聽會，八月提送環評委員會審查。

副市長：區段徵收 從優從寬

而緊接著將會啟動居民最關心的區段徵收計畫。林欽榮表示，市府態度從優從寬，也提出安置住宅、分期分區開發、公辦協力造屋等配套，要讓所有居民續住社子島。但是否能按居民們訴求，提出優於法規的拆遷安置條件？林說，還是須依照「台北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」規定，認為全市需一致原則，否則對於其他開發區不公平。