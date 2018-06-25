〈台北都會〉非拔樁！ 蘇貞昌：很有誠意的拜訪

2018-06-25

〔記者邱書昱、陳心瑜、何玉華、楊淳卉／綜合報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌前天到平溪區參加活動，有三位國民黨籍的前任鄉長到場，媒體昨天詢問是否拔樁？他表示，不是拔樁，是很有誠意的拜訪，鄉長知道要找會做事的人，當年都曾一起奮鬥、為平溪做了很多事情，他們都肯定他（蘇）為地方所做的奉獻，都願意全力支持。

「董事長樂團」榮獲第廿九屆金曲獎最佳樂團獎，蘇貞昌與「董事長樂團」是舊識，媒體詢問是否會找「董事長樂團」錄製競選歌曲？蘇說，貢寮海祭音樂會是他擔任台北縣長時創辦的，提供舞台給年輕人演出，「董事長樂團」就是從這個舞台發光發熱，未來如何合作？會往這方面繼續努力。

蘇貞昌昨天出席小英之友會「新北市社會力宗教界茶會」，他表示，從台灣尾拚到台灣頭，一直秉持與宗教界同樣的態度在為人民服務，他在台北縣長任內時，協助長老教會三芝安養中心的建設，當年雙連教會長老看到他揹著媽媽，肯定他的孝順，知道他要選舉後，拿著兩疊印有蘇貞昌的名片到教友家幫忙遞名片。

蘇貞昌昨天也出席國際青年商會講習，他以曾任副總會長的身分致詞，向台下的青商會幹部列出考題，並當場背出青商會的信條，獲得熱烈的掌聲。

蘇貞昌、市議員參選人廖宜琨也在樹林區舉辦市政說明會，蘇貞昌細數政績，樹林當年是在他縣長任內從鎮升格為市，更為樹林開通三個平交道、完成兩座火車站綠美化、闢建大漢溪攔砂壩。

蘇貞昌昨晚到土城區與市議員彭成龍舉辦市政說明會，一名媽媽拿著國中時獲得的「縣長獎」獎狀請蘇簽名，蘇貞昌笑說，以後要舉辦「縣長獎同學會」，歡迎民眾報名。