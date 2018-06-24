〈南部〉混凝土車陷路坑 新化公所補洞

2018-06-24

疑大雨掏空路基 南市第三起

〔記者吳俊鋒／新化報導〕大雨過後的台南市，又傳第三起道路疑因路基流失造成路面塌陷破洞意外，在東區、安平區之後，這次在新化區發生，遭殃的是輛預拌混凝土車，幸好沒有人受傷。

初步瞭解，疑因地基流失，承受不住重壓導致，公所明快處理，先灌漿搶救，至於掏空的原因，有待深入調查釐清。

這是台南在林森地下道、建平路等地之後，新化再傳第三起路面塌陷意外，所幸沒有其他路過汽、機車受害，但是危及行車安全的事件接連發生，讓民眾不安。

深達5米 2部吊車協助脫困

前天下午，一輛混凝土車行經新化帝溪橋前，由於路面突然塌陷，左後輪落入長五米、寬兩米、深達五米的坑洞裡，動彈不得，讓司機飽受驚嚇。

當時這輛預拌混凝土車正從溪畔堤防道路駛出，正要右轉，左後輪突然因路面塌陷而掉入坑洞，整車傾斜動彈不得，司機沒有受傷，但也嚇了一跳，幸未波及其他民眾。

工程單位出動兩部吊車，才協助預拌混凝土車脫困；公所連夜灌漿、搶救，先填平坑洞，避免災情擴大，以防再發生意外。

附近住戶說，當地信義路早就出現許多長條形的裂痕，連帝溪橋的兩側也很明顯，這次大車壓出坑洞，可能只是冰山一角，必須全面檢測道路加以改善，才不會造成民眾恐慌，也避免發生更大的危險事故。

新化區長吳金喜表示，帝溪橋前的信義路北側，正進行自辦重劃，因路面有高低落差，路面塌陷原因與施工或下雨有關，須進一步釐清。因坑洞深達五米，已商請台南市土木技師公會到場鑑定，再邀集各相關單位研議修復工作，並釐清責任歸屬。