〈南部〉就讀中華醫大 母子三人一起畢業

2018-06-24

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕中華醫事科大昨天舉行畢業典禮，一開場就是近三千名師生和來賓快閃演出齊跳流行的「海草舞」，歡笑聲沖淡離別的感傷；而已年屆半百的余昭瑩，再回母校攻讀研究所，將取得碩士學位，與唸四技、五專的兩名兒子同唱驪歌，成為全場矚目 焦點。

余昭瑩拿碩士 2子四技、五專畢業

余昭瑩的長子李秉蒝就讀四技部數位設計與資訊管理系，二兒子李翊豪唸五專部食品營養科，兄弟倆今年剛好一起畢業。

而余昭瑩三十年前畢業於中華醫大食品營養科，從事美髮沙龍，並開發系列產品，因工作需要，她決定再進修，希望透過研究，避免藥劑、噪音等可能導致的職業傷害。兩年前，余昭瑩考進華醫的職業安全衛生研究所，現已順利完成論文，母子三人今年一起畢業，成為校內佳話。

中華醫大今年約有兩千五百位畢業生，畢典先進行校園巡禮，懷念在校求學生活，當時下著小雨，有些人感傷流淚，分不清是雨水還是淚水。典禮開始後，司儀喊出「全體肅立」，大家以為要唱國歌，結果是熱舞社學生衝上台進行帶動跳，突如其來的橋段讓人驚喜。

音樂響起後，台上大跳海草舞，一陣歡呼，坐在台下的校長曾信超、教授和來賓跟著全場近三千位師生擺動，快閃演出約兩分鐘，氣氛很high。