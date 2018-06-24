〈南部〉上千讀者慰留 明儀倉庫書店重開幕

2018-06-24

房東凍漲房租 將續開三年

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄明儀倉庫書店原預定停業，房東與業者接獲上千名讀者致電、留言慰留，決定凍漲房租、續開三年。

昨慶祝茶會 近百民眾參加

明儀倉庫書店昨日上午舉辦重開幕慶祝茶會，卓姓房東、聯合發行執行董事高和宗及近百名河堤社區民眾喜慶書店重生，一名銀髮阿嬤滿心歡喜對高和宗說，「你們能夠開在這裡，實在太好了」，卓姓房東也是老客戶，滿臉喜氣與民眾一起翻閱書籍。

明儀書店是北高雄僅存非連鎖實體書店，在河堤社區營業十九年，因房租上漲及增添消防設備，成本增加近七十萬元，原預定於本月十九日歇業，經民眾及媒體報導慰留，重獲生機。

書店母公司為聯合發行，三十九年前於台北市萬年大樓農學社起家，店面僅五坪，日後批發全省書籍雜誌，曾在高雄舊大統百貨開設一六○坪新知坊，後因火災燒毀，業者接手同業三多、陽明及河堤三家實體書店，現僅剩河堤店。

手機佔領消費視聽市場，高雄綜合書店迅速凋零，僅剩光華路政大書城、中山路永漢書店、青年路青年書店等，永漢書店也於本月二十日熄燈。

高和宗說，實體書店很難經營，二十年前批發書籍給全國九百多家書店，現不到四百家，而出版社首刷從三千本折半，「賣不掉，退書很多」，讀者到店內翻書再上網買，業績不斷下滑。書店感謝讀者、民眾支持，將引進日系漫畫、精品及中國原文書，並以多數書籍八五折、會員七五折優惠繼續營業。