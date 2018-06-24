〈北部〉4年來台50次 日上班族是台鐵迷

2018-06-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自日本東京的鐵道迷藤井英樹熱愛蒸汽火車，四年前來台搭乘台鐵CT二七三「仲夏寶島號」首航後，發現「臺灣的蒸汽火車竟然跟日本的一樣」，讓他迷上來台追火車，四年來造訪臺灣五十次！藤井說，台鐵修復很多日本的蒸汽機關車，代表「日台友好」，因此「特別喜歡台鐵」！

專程來台搭火車、拍火車

仲夏寶島號今年六月廿三日、六月三十日及七月七日連續三個週六，由玉里車站開到台東站，昨日在玉里車站首航，藤井英樹本週安排三天來臺灣，除了昨天搭仲夏寶島號到台東之外，還計畫七月七日再來臺灣一次。他說，這一趟坐火車、「下一趟要追火車」，想要拍攝CT二七三奔馳在花東縱谷的畫面，包括穿越客城鐵橋，這些畫面「坐在火車上拍不到」。

藤井先生今年四十九歲，是東京的上班族。他說，很喜歡鐵道和蒸汽火車，假日他經常追火車、拍火車，尤其喜愛JR西日本山口線的C五七一「SL山口號」蒸汽機關車。

修復蒸汽機關車 象徵日台友好

藤井先生說，之所以特別喜歡台鐵，是因為自從四年前第一次來臺灣搭仲夏寶島號，發現臺灣有很多日本時期的蒸汽機關車都獲得修復，這些車輛都很有歷史，尤其CT二七三「與日本的SL山口號機關車一模一樣」，尤其去年SL山口號與仲夏寶島號締結姊妹機關車，就是「日台友好」的象徵。

他說，第一次來就愛上臺灣了，臺灣人是那麼的熱情、無條件幫助旅行的人，令人感動，非常喜歡臺灣的風土民情，四年已經來臺灣五十次，只要臺灣有鐵道相關活動他都會來參加。

台鐵花蓮運務段段長吳金添說，他得知藤井先生的故事後，特別在列車上和這位日本鐵道迷合照，有這樣的日本鐵道迷肯定，他身為臺鐵人同感驕傲。