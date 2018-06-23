〈台北都會〉雨用倒的 基隆、汐止瞬間「泡湯」

2018-06-23

汐止時雨量達79.5毫米

〔記者林欣漢、吳昇儒／綜合報導〕受鋒面與西南氣流影響，基隆、汐止地區昨天下午降大雷雨，根據中央氣象局觀測資料，汐止地區下午一點到二點時雨量達七十九．五毫米，多處低窪路段出現積水情形，基隆市區還因為雷擊，兩萬七千多戶短暫停電，基隆市政府有一名婦人受困電梯，市府緊急將受困民眾救出。

基隆3小時累積113毫米

昨天下午基隆受到鋒面與西南氣流的影響，出現雨勢強勁的間歇性大雨，中午十二點到下午三點，三小時累積雨量高達一百一十三毫米，二點左右突然一聲轟然巨響，市政府二棟建物都停電了，還有民眾受困電梯，庶務科人員緊急到場協助開啟電梯，救出受困的一名婦人，虛驚一場，二點廿四分恢復供電。

雷擊跳電 基市府電梯困人

台電表示，是因為雷擊導致安樂變電所特高壓線路開關跳脫，瞬間十五條饋線跳開，兩萬七千多戶停電，一分鐘後就陸續恢復送電；市府表示，昨已重新檢查電梯等設施，沒有異常繼續使用。

南榮路隧道口 土石坍塌壓車

基隆地區包括八堵火車站、七堵及五堵等較低窪地區涵洞，義二路、信五路等處都因豪大雨短暫積水，最深淹到腳踝，雨變小後就消退；南榮路隧道口有土石坍塌壓到計程車，幸無人傷亡。

雨夾黃土 基隆港出現陰陽海

而基隆港水域也因為大雨出現大片黃泥，從基隆海洋廣場一路延伸至出海口，觀者無不驚呼。基隆港去年曾因為旭川河的截流站橡皮壩倒壩（意即把橡皮壩消氣放倒），河水翻攪底泥形成奇特的陰陽海奇景。基隆市政府工務處河川水利科長洪延良表示，應該是大雨將山坡的黃土一併夾帶流入南榮河、田寮河，再順勢進入港區。

積水處處 汐止一度水淹民宅

汐止地區下午一點到二點時雨量達七十九．五毫米，從下午二點起陸續傳出積水災情，包括康寧街、伯爵路、仁愛路、新台五路涵洞、中興路涵洞、保新街、大同路三段等處，一度淹到民宅屋裡，所幸沒多久水就退去。