〈北部〉前瞻補助4.12億 竹縣新建3停車場

2018-06-23

預定2020年底前完工

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮仁愛停二、竹北市停十三、寶山鄉寶山國中等三個多目標停車場興建案，工程總經費近八點七億元，中央前瞻基礎建設計畫補助約四點一二億元。將分三年執行，如作業順利，預定二○二○年底前完工。

結合商場 竹東將添近700車位

竹東鎮公所表示，仁愛停二立體停車場總經費約四點八九億元，中央補助近二點二六億元，預定地位在中興河道、學前路與仁愛路口，全為鎮有地，佔地約二千三百六十七坪，緊鄰竹東傳統市場和行政中心。

初步規劃地上六層、地下一層，一樓將設超級市場等商場，引進主題性或親子性餐廳，地下室與二至六樓提供六百九十六個汽車格。

鄰市場學校 竹北蓋4層樓建築

竹北市公所表示，停十三立體停車場總經費一點六五億元，中央補助六千二百多萬元，預定地緊鄰中正東路傳統市場和學校。

初步規劃將興建四層，打造五個平面停車場，一層約二百一十五個汽車格、一百七十八個機車格，靠中正東路側將設商店。

寶山國中 將挖地下停車場

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山行政中心雙園路與三峰路一帶，長期停車困難，規劃利用寶山國中操場地勢高低差，興建地下停車場，總經費約二點一五億元，中央補助一點二四億元；預定地約一千八百九十二坪，初步規劃一百六十八個汽車格、四十五個機車格。此外，竹北市勝利六街最近不到一個月發生六起汽、機車碰撞事故，用路人安全堪慮。

縣府交通旅遊處交通規劃科長陳淑貞表示，將在路口周邊劃設紅線，避免車輛停放影響轉角視線以及設置「多事故路口，請減速慢行」等標誌；另將擇期與道安顧問現勘，評估是否設置紅綠燈及劃設黃網線。