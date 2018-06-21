〈北部〉《八德至捷運永寧站》搭1659線公車 9月起桃園市民卡享優惠

2018-06-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市區開往新北市土城捷運永寧站的四條公車路線，僅八德往永寧的一六五九號路線屬公路總局管轄，市民搭乘無法享有持市民卡買一送一福利，經立委趙正宇爭取，公路總局同意將該路線管理權移交桃園市府。市長鄭文燦昨表示，移撥於九月生效，屆時一六五九號路線就不再是「優惠孤兒」。

公路總局管理權 移交桃市府

趙正宇表示，桃園市升格前，客運車分成市區公車及公路客運，分屬縣府交通局、公路總局管轄，一六五九號路線由公路總局核定，是桃園地區第一條開往土城捷運永寧站路線的公路客運，由於該路線是由大湳交流道後直達捷運永寧站，對前往台北的民眾相當方便，啟用後頗受歡迎，還衍生A、B兩條路線。

他說，桃園升格後，陸續開辦的大溪、平鎮山仔頂、龍潭往永寧的路線都屬於市府管轄的市區公車，享有持市民卡買一送一、上限六十元優惠，卻也讓一六五九號路線變成「優惠孤兒」，因此向公路總局申請移撥。

鄭文燦指出，九月將完成移撥作業，屆時全市往返捷運永寧站的公車路線都適用市民卡優惠，且原一六五九號A線及一六五九號B線也將分別新增五個及四個停靠站，讓八德與中壢區有更多站點可以到達捷運永寧站。

市府並將新闢七一二「龍潭—捷運永寧站」路線，預計六月底通車；另規劃七一七「龍岡—捷運永寧站」公車路線，預計停靠卅個站，讓末端社區交通更順暢。