〈中部〉關懷流浪動物 興大將設醫療專區

2018-06-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學獸醫系獲教育部大學社會責任實踐計畫補助，團隊將培訓學生志工，結合台中市動保處推動流浪犬貓絕育，從源頭減少流浪犬貓數量；另將規劃建置國內首創流浪動物醫療專區，讓「浪浪」（流浪動物）也能獲得醫療照顧。

興大獸醫院旁 打造十餘床專區

中興大學獸醫學系副教授林荀龍表示，獲得教育部大學社會責任實踐計畫補助，除推動絕育外，將另配合自籌經費，進一步規劃建置流浪動物醫療專區，預計利用興大獸醫院旁的空間，打造十餘床照顧生病浪浪的醫療專區。

林荀龍說，觀察到不少動保團體長期照顧流浪動物生活起居已備感吃力，若遇生病浪浪，醫療費用形成沉重負擔，「浪浪也有醫療權」，希望規劃專區，讓沒有飼主關照的浪浪也能獲得一定的醫療照顧。

初期以動保團體收容動物為主

他說，專區初期先以協助照顧動保團體收容的動物醫療為主，讓生重病的浪浪可以到專區住院、接受治療，行有餘力會再擴及照顧一般民眾撿送的浪浪。

林荀龍指出，解決流浪動物問題，以絕育代替撲殺觀念已漸為民眾接受；十餘年來，已帶領「浪浪團隊」投入偏鄉流浪犬貓絕育，迄今助近萬隻犬貓絕育。

興大指出，該團隊是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊，今年獲得教育部大學社會責任實踐計畫補助，將進一步推動相關工作。

林荀龍指出，團隊多利用假日配合台中市動保處等單位，前往包括梧棲、后里、外埔等偏鄉地區，進行免費犬貓絕育活動，去年團隊共絕育一千兩百隻犬貓，今年至六月中旬，已協助四九六隻犬貓絕育。