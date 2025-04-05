柬埔寨雲壤海軍基地落成 總理強調「非中國專用」

柬埔寨雲壤海軍基地落成典禮掛滿柬國和中國國旗。（歐新社）

2025/04/05 20:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國2022年起持續資助柬埔寨翻新「雲壤海軍基地」（Ream Naval Base），興建新碼頭、現代化基礎設施及柬中聯合後勤和訓練中心等，已於今日（5日）竣工啟用。柬國總理韓馬內（Hun Manet）典禮上強調，歡迎各國停靠及使用進行聯合演習，並承諾，新基地不會供中國「專用」。

美國過去幾年不斷質疑，位於柬國南部的雲朗海軍基地，可能會讓中國在暹羅灣（Gulf of Thailand）附近的南海爭議海域，獲得重要戰略地位，但總理韓馬內5日在各國軍事代表出席的落成典禮上發表演說強調，金邊當局希望柬國人民及世界各地的人民和軍隊，停止對該基地的用途表示懷疑，「從今天開始，柬國將歡迎所有朋友在雲朗基地舉行聯合演習。我們沒有什麼可隱瞞」。他也承諾，新基地不會供中國「專用」，也歡迎各國船隻停泊。

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該基地落成典禮會場懸掛柬中兩國國旗，柬國政府還為中國人民解放軍代表團鋪上紅毯。

中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒發表談話，稱該港口象徵兩國之間的「鐵桿友誼」，並將「為區域安全注入新動能」。他提到，兩國都將利用訓練中心維護區域安全和自由，並加強彼此的軍事關係。此外，該基地將用於聯合軍事演習，包括5月舉行的中柬年度「金龍」聯合軍演。

柬國長期以來一直是中國在東南亞最堅定的盟友之一，北京近年來更擴大對金邊當局的影響力，從韓馬內的父親、前總理韓森開始，中國就向柬國基礎設施投資數十億美元。例如，雲壤基地最初是使用美國資金建造，直到2022年才改由北京出資改造。

韓馬內5日也證實，中國國家主席習近平將於本月訪柬，但他強調，柬國珍惜自身主權和獨立，該基地不會損害這些重要原則。

《金邊郵報》（Phnom Penh Post ）先前披露，柬國王家軍隊總司令皮森（Vong Pisen）上月中與日本武官會面時，已向對方傳達基地將在4月初啟用，且日本海上自衛隊船艦，將成為首艘停靠該基地的外國軍艦。

皮森表示，優先考慮日本船艦，是基於柬日兩國加強合作關係、互信和全面戰略夥伴關係的立場。柬國王家軍隊發言人索利莫（Thong Solimo）也說，此舉是對金邊和東京之間合作、關係和互信的致敬。

此外，美柬關係近來也有所改善。美國海軍「獨立級」濱海戰鬥艦「薩凡那號」（USS Savannah），去年12月16日才停靠柬國南部港市施亞努，為8年來首見。隨後，美國印太司令部司令帕帕羅，也在2月訪問柬國，並與韓馬內會面，商討「擴大雙邊國防關係」。

美國商業衛星拍攝到柬埔寨「雲壤海軍基地」。（法新社）

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