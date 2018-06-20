〈台北都會〉府中456行政園區改造 力拚10月完工

2018-06-20

改善市容 老屋拉皮、綠美化

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運府中站周邊早期是新北最繁榮的「蛋黃區」，隨著舊火車站拆遷，新火車站與新北市政府大樓進駐新板特區，府中站逐漸沒落，城鄉發展局推動「府中四五六行政園區改造計畫」，透過老屋拉皮與綠美化工程，改善市容景觀，提供人行休憩空間，市府力拚今年十月完工，盼舊市區風華再現。

府中行政園區範圍包括板橋區公所、新北市政府警察局（舊台北縣政府）、府後停車場、板橋區調解委員會、原行政執行署大樓等公有建築物，以及台北市捷運局所屬的三角形腹地，目前為機車停車場。

營造友善人行空間 連結商圈

城鄉發展局都市設計科科長張記恩表示，市府曾計畫以BOT模式改建舊縣府大樓，但地方認為公益性不足，要求檢討，經評估，此處為重要交通節點，可徒步前往新板特區、湳雅夜市、府中商圈及林家花園等，因此透過景觀改造工程，營造友善人行空間，連結舊城區與繁華商圈。

使用率低的地下人行道 封閉

張記恩說明，原行政執行署大樓的老屋拉皮與結構補強，目前完工進入驗收階段，區公所、警察局與府後停車場進行立面修繕，增設夜間照明，調解委員會建物拆除，打通行人路廊，警局周邊圍牆敲除，留設綠地與開放空間，透過簡易綠美化與植栽整理，提供民眾休憩空間，並改善機車停車場動線，部份使用率低的地下人行道將全數封閉，全案目標十月底完工。

板橋區公所表示，調解委員會於府後街現址辦公已有數十載，該棟建築物結構老舊、牆面斑駁，部分鋼筋裸露，每遇雨天多處漏水，造成民眾與同仁不便，配合市府「府中四五六行政園區改造計畫」，調解委員會預計六月二十六日遷移至板橋區文化路一段的原行政執行署大樓，提供良好的洽公環境。