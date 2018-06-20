〈中部〉溪頭直達車 和美、鹿港明後天啟航

2018-06-20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕南投縣的溪頭為中部知名景點，而超級搶手的「溪頭線」直達車，目前有彰化市、員林市以及和美、鹿港直達車班，而溪湖將在七月首航，二林、北斗、田中地區也將在十月啟動。屆時，彰化各地每週將開出七十班次溪頭直達車，可載運二千八百人到溪頭。

在「溪頭線」直達車引發熱潮下，「和美─溪頭」從本月二十一日起行駛，「鹿港─溪頭」從本月二十二日起行駛，這兩條新增路線，天天各有一個班次往返。

彰化縣工務處長林漢斌表示，彰化市、員林市通往溪頭的直達車，每日各有三個班次往返，但溪頭是避暑盛地，冬季為淡季，寒流報到或是下雨天，也會影響搭乘意願，彰化市發車的搭乘率為八成多，員林市發車搭乘率約為六成，以每輛公車可搭乘四十人來計算，從去年九月發車迄今，天天發車六個班次，已有將近五萬人次搭乘。

每天一班次 溪湖線最快7月首航

不過，許多溪湖、二林地區的民眾認為，其它地區的民眾要搭「溪頭線」直達車都很方便，應該要全面增加直達車班次，才是真正的公平。林漢斌強調，為了讓全縣各地的居民都可以有便捷的「溪頭線」直達車可以搭乘，也全力規劃中，預計「溪湖─溪頭」直達車，最快下個月首航，天天都有一個班次往返。

二林、北斗、田中線 10月底發車

除此之外，二林、北斗、田中地區也會規畫每天一班次的「溪頭線」直達車，從二林出發，停靠北斗與田中。林漢斌表示，因為目前將申請路權，需要作業時間，預計今年十月底發車。

到今年底 彰縣每週70班次直達車

林漢斌強調，以規劃進度來自，到今年底時，彰客、員客將每天將行駛十個班次的「溪頭線」直達車，乘載量約為四百人，每週將有七十班次、載運二千八百人，但未來會就搭乘情況，來彈性調整冬、夏季的發車班次，以滿足民眾的需求。