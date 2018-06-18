〈中部〉廢課桌椅、廢紙 變身校園藝術

2018-06-18

〔記者佟振國／埔里報導〕損壞的椅子就只能丟棄嗎？南投縣埔里鎮忠孝國小師生利用損壞報廢的課桌椅，將回收廢紙打成紙漿，添加白膠、白水泥，再一層層塗抹在椅子上，進行立體雕塑及彩繪，變成可愛的動物造型紙漿椅，不僅延續椅子的生命，更成為亮眼的校園公共藝術。

師生巧思 送學校當畢業禮物

埔里鎮早期以手工紙聞名，忠孝國小五年前推動校園公共藝術，也以紙為主題，但師生不做手工紙，而是請在地藝術家廖珮如指導紙漿雕塑，雕塑的架構則是校內損壞不能再使用的課桌椅，以前只能報廢丟棄，但經過巧思改造，竟變成全校最受歡迎的座椅。

廖珮如指導師生將大量的校園廢紙張打成紙漿，再加入能黏著固定的白膠、白水泥，一層層塗抹在椅子上，完全乾燥後，再由六位畢業班師生進行彩繪，今年特別走非洲風及動物風，包括獅子、狗、長頸鹿、鱷魚、斑馬，歷經兩個多月，紙漿動物造型椅才大功告成，擺在校內穿堂供人乘坐休息，也是畢業生留給學校的獨特禮物。

「以前椅子壞了就只能報廢丟棄，沒想到大變身之後，既環保又美觀，成為最受小朋友歡迎的椅子。」校長林忠信也細數五年來校園增添不少紙漿公共藝術，包括以學校行政區牛眠里為創作的「老牛椅」、去年農曆雞年而製的迎賓藝術「金雞報喜」，都對校園景觀有加分作用。

總務主任葉小玟也指出，畢業生為學校留下藝術創作，也成為畢業季校內最夯的活動，畢業生的作品就留在學校使用，造福學弟妹，校友日後重返母校，也有共同美好回憶。