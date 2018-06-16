〈北部〉「波浪」屋頂消失中 玉里三民國中下週拆

2018-06-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮三民國中校舍已有四十九年歷史，它是一九六八年「九年國教」實施後，由當時省教育廳統一設計的國中校舍，造型都是「折版式屋頂」（俗稱「波浪式屋頂」）。慈濟基金會「希望工程」計畫繼去年耗資七億援建花蓮六所中小學重建校舍後，第七所援建學校三民國中將於十九日舉辦動土典禮。

50餘生11日起到玉里高中上課

由於學校主體建築即將拆除，三民國中全校五十多位學生本月十一日起，暫時遷移到玉里高中上課一年，新校舍預計一零八學年度完工啟用！

慈濟基金會二○一六年二月在花蓮第一批動工的「減災希望工程」，共有國風國中新教學大樓、化仁國中新建校舍及多功能學習中心、玉里國中學生活動中心；以及明義國小藝術教育大樓及小型演藝廳、佳民國小教學大樓、中原國小多功能活動中心及教室大樓等獲得改建，總經費約七億餘元。

漏水、鋼筋裸露 拆後原址重建

原本也有爭取慈濟基金會援建的三民國中，起初計畫去年動工，因故延後到今年才要開工。縣府教育處表示，三民國中校舍是在一九六九年完成，目前有漏水、部份鋼筋裸露、牆壁斑駁等問題，學校、校友都非常期待早日改建。

教育處長劉美珍說，全案設計、發包由慈濟基金會營建處負責，會儘量保留現有使用空間結構，並原地保留校園喬木為原則，先拆除舊校舍後，在原址新建校舍，詳細經費及細目縣府還不清楚，預計一百零八年年底前完工。

9年國教同期校舍 國風國中還有

花蓮早年包括花崗、宜昌、化仁、玉里等各國中校舍都是相同的建築設計，最近二十年來分批陸續改建，目前花蓮縣內只剩三民國中仍保持原樣貌尚未拆除改建。劉美珍說，國風國中去年由慈濟援建改建教學大樓，已落成啟用，不過旁邊仍有部份波浪屋頂教室還在，同是一九六九年間落成，因水泥建築使用年限是五十五年，目前尚未超過，將來年限一到，可能也會拆除。