〈中部〉霧峰光正國小 獲全國首批電子畢業證書

2018-06-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市霧峰區光正國小今年十九位畢業生好酷炫，不但擁有紙本的畢業證書，還擁有全國首批電子畢業證書。

台中市府教育局推動「區塊鏈應用於智慧校園試辦計畫」，將畢業證書寫進區塊鏈，因此市府去年十月和國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署備忘錄，共同發展電子畢業證書技術，未來申請入學可直接利用平台繳交畢業證書，並以偏鄉的霧峰光正國小為優先試辦的學校。

光正國小校長阮志偉表示，為了讓今年的畢業生在領用時不會出錯，學校與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心及數位治理局籌備處多次開會，學校提供學生的資料，而兩個單位則在資料進入區塊鏈系統後，進行多次測試無誤才放心。

阮志偉說，光正國小前天舉行畢業典禮，十九名畢業生是全台第一批享用此技術的「數位國民」，一開始推動，家長都表示支持、也覺得很新奇，小朋友在測試時，都覺得很有趣。

掃描QRCode 即秀出畢業證書

阮志偉指出，系統在建立時，會請學生先登錄帳號密碼，學校確認學生的身分無誤後，幫畢業生的資料上傳到區塊鏈的系統，以後學生只要掃描學校提供的QRCode及私鑰，電腦或者手機螢幕就能從區塊鏈系統秀出畢業證書的內容，可以於網路列印或運用，不怕遺失與磨損問題。

加密 不怕遺失與磨損

阮志偉表示，一般而言，國小的畢業證書要使用的機會不多，但國、高中及大專以上的畢業證書就有相當大的用途，如果畢業證書不見了，學校及工作單位要求查看畢業證書，學生只要利用QRCode及私鑰即可證明為該畢業證書的持有者，非常便利。阮志偉強調，畢業證書內容經區塊鏈技術加密後，即確保資料機密性、不可更改性、可驗證性。