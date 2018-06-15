〈南部〉端午連假遊旗美 5替代道路避塞車

2018-06-15

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕端午連假將至，旗山警分局預計旗山、美濃、六龜等區將湧入大批觀光人潮，為了紓解交通，避免民眾塞在車陣中影響心情，特別與市府各單位協調，規劃出五大替代道路，讓民眾可以盡興暢遊高雄。

旗山警分局表示，民眾欲進入旗山區老街遊玩，可自國道十號下嶺口交流道後，左轉旗南路接中華路直行進入旗山市區，旗山橋頭旁等處，有二個停車場，距離老街約兩百公尺。 往六龜、茂林國家風景區的替代道路，可從國道十號下里港交流道接土庫堤防路左轉，直走至美濃龜山街接獅山街，至台廿八線右轉往六龜。

往中壇、美濃、六龜地區替代道路，可由國道十號廿五Ｋ處先下里港交流道，接台三線左轉往旗山至台三線四○九．一Ｋ處右轉榕樹下產業道路，再右轉接堤防路直行至中壇橋前右轉接台廿八線至中壇、六龜地區。

往甲仙、杉林地區車輛，建議先由國道十號嶺口交流道下平面道路，接旗南路左轉直行至旗山市區接中正路再往杉林、甲仙地區，或左轉接台三線可往內門觀亭紫竹寺、南海紫竹寺、順賢宮等廟宇參拜旅遊。

交通局預估連假第二天，是出遊高峰期，尤以駁二、西子灣、旗津等景點最熱門，建議民眾避開易塞車路段及時段，並可利用「高雄任我行」APP、或「高雄市即時交通資訊網」，查詢即時路況。