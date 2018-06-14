〈北部〉清泉一號吊橋退役鋼索 受刑人助洗鍊重生

2018-06-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程，拆下的一千四百一十公尺長、管徑三公分寬的鋼索，經送到法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗鍊作為藝術大師康木祥的創作素材，成為清泉部落的美麗藝術品！

藝術家康木祥作為創作素材

新竹縣長邱鏡淳說，康木祥曾經用一○一大樓退役的電梯鋼索洗鍊後作為素材，雕塑出「無限生命」這項地景藝術，這種先進環保重生概念的再生藝術，很適合用在清泉一號吊橋拆除的退役鋼索上，所以他特別邀請康木祥協助這項創作，讓見證部落歲月的吊橋鋼索也可以重生為漂亮的藝術品。

讓鋼索重生成清泉地景藝術品

新竹縣政府原住民行政處處長曾効忠說，在日治時代就建成的清泉一號吊橋，因年久失修在二○一四年封橋，今年爭取到行政院原住民族委員會補助一千萬元整建，三月間開工，預計年底完工。

整建工程3月動工 年底完工

邱鏡淳說，八德外役監的受刑人曾經參與一○一大樓退役電梯鋼索的洗鍊作業，所以清泉一號吊橋拆下來的鋼索也送到那邊，請有經驗的受刑人帶著其他新人共十八人參與這項工作，由他們拆解洗鍊鋼索還原成原始鋼材，過程中也有鼓勵他們「走出過去，面對新生」的特殊意義。

曾効忠說，清泉一號吊橋整建工程包括修復吊橋主索、抗風主索、抗風支索、橋面板、橋墩等，重建長一百五十七公尺的人行吊橋，完工後不但恢復歷史原貌及代表性景觀，也可讓遊客可以從橋上眺望清泉在地之美。