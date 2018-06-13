〈南部〉歸仁敦源聖廟上樑 預計10月底完工

2018-06-13

逾90年建築 新豐區聯合祭孔之處

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕有「新豐區孔廟」之稱的歸仁敦源聖廟，歷史距今逾九十年，本來就結構舊損的老問題，前年的二○六地震時，毀壞得更嚴重，在地方爭取下，市政府以近千萬元的善款協助修復，進度順利，昨天舉行上樑儀式，預計十月底完工，趕赴今年當地的農曆祭孔大典。

敦源聖廟是永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎等新豐區的聯合祭孔之處，完工於一九二七年，市政府文化資產處長林喬彬表示，因屬於私產，不是獲保存的古蹟、聚落，也非歷史建築，尤其土地很多人持分，處理困難，儘管建物毀損已久，公部門資源卻無法挹注，遲未能展開整修。

市府動支震災捐款近千萬協助修復

尤其二○六地震後，毀損更是嚴重，「反璞歸珍」社團發起人劉青慈與地方各界聯手爭取，市政府也全力協助，終於通過災後捐款專戶及監督委員會的審議，動支修復。

林喬彬說，雖然敦源聖廟不具文資身分，由於新豐區祭孔已成為公眾事務，且該建物對地方而言有深厚的歷史價值，獲得近千萬元善款的補助進行修復，去年九月下旬動工。

林喬彬指出，整建的範圍包含木構、壁面、屋脊等處，瓜筒也將更換，以原貌修復為主，目前工程進度順利，可望在十月底完工。

上樑儀式在清晨六點前展開，道長賴泓銘帶領祭拜，除了林喬彬之外，敦源聖廟代管理人林嘉璋及地方各界等都應邀出席，場面隆重。地方各界依照歷史考據全力推動下，去年敦源聖廟恢復傳統，辦理暌違逾一甲子的農曆祭孔，已不在一般的九二八教師節舉行。