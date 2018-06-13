〈台北都會〉《新北、基隆》嚴防暴雨致災 抽水機、沙包待命

2018-06-13

〔記者何玉華、賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕 根據中央氣象局資料，今天起到端午節假期，全台受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地都可能有短時間的強降雨，易造成淹水災情，由於去年六月強降雨，在北海岸和基隆大武崙造成嚴重災情，新北市和基隆市政府各單位已備妥沙包和移動式抽水機等，嚴防暴雨。

新北準備移動式抽水機78台

氣象專家吳德榮預言，這波強降雨，雨量可能超過台灣所有排水系統所能負荷的標準，新北市水利局已準備移動式抽水機七十八台，將視降雨情形佈設在全市廿五處低窪地區；針對易積水地區，除加強道路側溝清疏外，也將預佈移動式抽水機加速雨水匯集排放，避免再次造成路面淹水。市府也將於每日上午八點，透過「新北消防行動APP」提供新北市最新天氣預報影音分析，民眾也可下載獲得資訊。

水利局官員指出，全市八十二座抽水站三三五台抽水機組總抽水量達一七○九．六CMS，已全面進行溫機作業及完成測試運轉，較低窪地區如三重、蘆洲及新莊等區，抽水站將進行預抽作業，有效增加雨水滯洪空間，水利局也備妥六萬四五一○個沙包，以備不時之需。

基隆大武崙溪 拓寬瓶頸段河道

去年基隆基金一路大武崙溪溢堤，災情嚴重，經濟部水利署第十河川局副局長謝明昌表示，大武崙溪靠近基隆市消防局河段，已拓寬瓶頸段河道，上游基樁已清除拓寬，中、下游都先將既有護岸拆除，增加通洪斷面。

市府表示，基隆河沿岸與市區共廿座抽水站已完成巡檢，大型移動式抽水機有九台，小型的各區公所三台，共廿一台，都已整備好隨時應變，各區公所備有三千餘個沙包，民眾如有需要，可向各區公所索取。