〈北部〉遭控違反私校法 亞太董事會反駁

2018-06-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市私立亞太創意技術學院董事會日前決議於七月底停辦，引發台灣高等教育產業工會及亞太技院教職員團結自救會不滿，並痛批怡盛集團入主後陸續停招、強迫學生轉學、刪減教師研究加給等惡劣行徑不斷，短短兩年就掏空校產致停辦。對此，亞太董事會昨再發表聲明，強調依據行政院教育部調查，遭指控部分皆查無重大不法，強調停辦也是萬般無奈。

董事會：依教育部調查 校方無重大不法

怡盛集團二○一六年入主亞太後，近年來換了五個校長，四月底董事長黃平璋、代理校長黃廷和更無預警陸續閃辭，七日董事會更突做出七月卅一日停辦決議，令全校師生愕然，擔憂無法原校畢業拿到文憑、教師更恐遭資遣。

高教工會及亞太師生自救會日前至教育部前抗議，要求原校畢業、保障專任教師三年，但教育部僅承諾會維護學生權益。亞太董事會更發聲明辯稱因「外界社運團體介入，情勢已趨複雜。」在爭議不斷下，只得「萬般無奈」決議停辦。

而針對外界指控亞太董事會涉違反私校法，刻意停招、逼迫學生轉學、擅將校園作為怡盛集團員工訓練中心、於校內設立營利公司、干預校務等，亞太校方也提出教育部調查結果，除因未向教育部報備及將學校不動產出租營利，涉違反私校法第四十九條，列入私校獎補助扣款外，其餘無重大不法，將加強督導。

但亞太師生自救會質疑，教育部一再包庇校方，甚至提出 「停辦，但學生還是可以原校畢業」的說詞為校方開脫，但「學校倒了又如何能授予學位？」強烈要求教育部應保障師生權益，先停招使近千名學生原校畢業、保留師資開足課程，待現有學生畢業後再核准停辦。