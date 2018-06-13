〈北部〉竹市新版「iBus」 APP 搭公車抽大獎

2018-06-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處推廣民眾搭乘大眾運輸，推出新版「iBus_新竹市APP」，十五日起到廿四日舉辦「公車去哪兒」闖關活動，只要民眾利用iBus_新竹市APP，搭乘公車探訪新竹景點、蒐集景點QR-code，就有機會獲大獎，期許提升公車搭乘人口，讓搭公車觀光旅遊變更方便。

15日至24日搭公車玩闖關

市府交通處表示，「iBus_新竹市」五年前上線，但功能較陽春，新版「iBus_新竹市APP」有四大特色，包括使用者介面更友善，並搭配響應式網頁設計（RWD），各種尺寸的行動裝置都會有良好的瀏覽體驗；且系統更穩定，改善原本的資料介接機制，並採購全新伺服器，服務不中斷。

同時資料更多元，納入大新竹區公車資訊，包含新竹縣公車及科管局接駁巴士，以及結合台高鐵等交通工具資訊，方便旅客轉乘規劃；最後是功能更強大，包含貼心的到站提醒設定，可切換中英文版本，以及AR導覽功能。

交通處長倪茂榮說，新版的iBus_新竹市APP升級後，可望吸引更多搭乘公車的潛在族群，市府十五日到廿四日舉辦「公車去哪兒」闖關活動。民眾只要下載「iBus_新竹市APP」，即可獲得一組設備編號。

指定景點掃描QR-code可抽獎

再利用APP搭乘市區公車到指定景點，掃描景點公車站牌上的QR-code，就可以解開闖關九宮格的景點圖示。景點包括南寮親子沙灘、隆恩圳、市府州廳、新竹綠園道等，民眾可實際體驗公車APP的方便性，透過搭公車來認識新竹市。

九宮格景點圖示連成兩條線後，就可獲得抽獎資格，獎項包含電競筆電、腳踏車、電玩主機及運動手環等，可洽竹塹交通資訊網官網及「公車去哪兒」網站查詢。