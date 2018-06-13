〈中部〉環評過關 孔雀園BOT案仍須邵族點頭

2018-06-13

中央公告屬原民傳統領域

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，縣政府十二日第三度召開環境影響評估審查委員會，儘管場內、場外都有邵族民眾表達反對意見，但最後在業者捨棄溫泉設施及出示具體污廢水處理內容後，終通過環評，惟環保局強調，十一日中央已公告孔雀園屬於原住民傳統領域，必須依原住民基本法規定，獲得絕大多數的邵族民眾支持，否則，仍然不能開發蓋飯店。

據縣府資料，孔雀園BOT案基地面積約一點六公頃，地目原本是公園用地，目前已變更為旅館用地，且是縣有公地，廠商得標後，擁有五十年經營權，規劃一般旅館等級以上的規格，房間數不得少於二百間，投資金額不得低於十億元，且開發前須通過環境影響評估。

邵族︰遊客減無開發需求

昨日邵族民眾在邵族民族議會及邵族文化發展協會號召下，兵分兩路表達心聲，一部分的人進入會議室參加環評會議、另一部分的人則在會議室外的縣立體育場廣場，高喊「拒絕掠奪開發、還我祖靈地」、等口號，展現捍衛孔雀園土地的決心。

邵族民眾表示，之前縣府以旅客數穩定成長作為開發孔雀園的理由，但隨著中國限縮觀光客來台，遊客量嚴重下滑，導致日月潭周邊旅宿住用率逐年下降，縣長林明溱一度還因南投未列入中央觀光補助名單之中，打算向中央提出嚴正抗議，顯見之前開發理由已不存在。

民進黨立委蔡培慧昨前往會場聲援時指出，孔雀園BOT案在招商過程中，除涉嫌賤賣縣有土地、圖利財團，也未依原基法、促參法規定，召開公聽會取得邵族民眾認同，她並向縣府承辦該案相關公務人員喊話：「你所蓋的每一個章、每一份公文，不但攸關將來是不是能安全下莊（退休之意），甚至還可能成為違反亂紀或入獄的證據」，不得不慎重﹗

縣府︰將召開公聽會

縣府環保局說，環評委員會最在意的是飯店污廢水處理方式，昨業者一改過去模稜兩可作法，表明設管線引溫泉水難度過高，決定放棄，不但可減少對環境的衝擊，連帶透過資源再利用的污廢水處理計畫，也獲委員會認同，才得以通過環評審查。

縣府觀光處長王源鍾表示，針對立委蔡培慧及邵族民眾發表的意見及心聲，縣府均予以尊重，但駁斥圖利財團之說，並強調，一定會依法與邵族民眾透過座談會、公聽會或部落會議等多方管道溝通協調，讓他們感受到縣府的誠意。