〈南部〉未實現的約定 齊導曾要拍龍崎惡地

2018-06-11

生前主張應成立國家地質公園

〔記者蔡文居／台南報導〕電影「看見台灣」導演齊柏林於昨逝世滿一週年，與齊導有相同理念的環保學者黃煥彰昨天發表一篇「給遠方的朋友─齊柏林」追憶文，感念齊導守護「台灣的價值」。黃煥彰表示，齊導生前主張台南龍崎與高雄的月世界應結合成台灣的國家地質公園，還約定要來拍龍崎惡地之美，奈何天不從人願。

黃煥彰在齊導的追憶文這樣寫著，「你是我們的眼，讓我們看到台灣的美麗，讓我們看到台灣的哀愁。」並提及齊導當初答應要為守護龍崎召開的記者會和拍攝龍崎之美等來不及實現的約定。

黃煥彰表示，去年元月，在一場餐會中，與齊導比鄰而坐，因彼此興趣相投，聊了很多。「我抱著電腦與他分享龍崎的美，他用手機分享他由空中拍到的惡地形…，一起細數台灣的美麗與哀愁。」

黃煥彰說，當時齊導說從空中看過去，台南、高雄的月世界地形是整個連成一片，如有遠見，應該做為國家地質公園。當時，齊導還跟他要了龍崎惡地的衛星定位，約定要到現場拍攝龍崎之美。

另外，他們也約定去年五月五日要為守護龍崎召開記者會，齊導說他一定會站出來。後來，龍崎案原於五月十二日到期的開發期限，因經濟部於去年三月宣布再延長二年，原本要召開的記者會也因無急迫性而暫緩，結果六月齊導就發生意外。

他說，台灣國家地質公園也是齊導生前未完成的心願，因此也特別去了解全世界惡地形的現況，結果人家不是列為自然遺產，就是國家公園或保護區，只有我們台灣要把這麼美麗的自然地景用來蓋掩埋場，氣不氣人。