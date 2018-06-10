〈南部〉東專建築科畢展 首見墓園設計

2018-06-10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東專科學校建築科昨天舉辦畢業展，形形色色各種建築中，赫然有座山坡墓園，作者之一金心榆懷念去年過世的阿嬤，探訪多處墳墓後，設計出「云裳瓊閣」，盼撫慰亡者幽靈。

30件作品 以台東為基地發想

台東專校建築科第十屆畢業成果展「實．形」在鐵道藝術村開展，卅件作品都是以台東為基地發想，有農舍、寵物收容所、森林旅宿、背包客棧等等，透過新世代的想像及所學技能，台東的未來呈現了多元概念建築風貌。

學生們從青年觀點出發，設計了青年住宅高樓，也因應高齡化的社會現況，設計單身老人退休住宅，不同於安養院，這是聚在一起的老宅，有互相照料、一起開伙的功能。

女學生懷念去年過世阿嬤

展品當中，有一處座落於山坡的白色建築群，看似山中豪宅，仔細一瞧，竟是「陰宅」，這是出自女學生金心榆與蔡宜君的作品。

設計墓園來自金心榆的發想，來自台北的她說，因父母忙於工作，她從小就由阿嬤帶大，去年阿嬤過世，她到墓園的感受很不好，覺得陰森森，有點恐怖，心想，亡者應該住在光明的環境，促使自己決定以設計墓園來當畢業作品。

在獲得搭檔的支持後，兩位女生騎著車四處找墳墓，看過殯葬園區，最後決定以卑南鄉達魯瑪克山區看到的亂葬崗為想像基地加以改造，設計出兼容各種宗教的墓區，最大的特色是入口長廊，從黑暗走進光明，希望引導家屬的心境從哀傷逐步開朗，也盼亡者在光明之中安息。