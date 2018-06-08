〈台北都會〉二度查北農帳 柯遭批不符程序

2018-06-08

「空前絕後」 政風赴官股公司查帳

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲五日才派人前往北農查帳，昨又二度派人率隊查帳。北市議員許淑華質疑，以往從未有市長下令要求政風人員赴官股公司查帳，「柯文哲空前絕後」，若公司經營有刑責問題要進行搜索，依照程序也應送檢調，批市府是政治作秀、只想累積政治談判籌碼。

對此，北農總經理吳音寧昨在議會詢答結束後受訪表示，監察人與市場處的人昨再度到北農，市場處的人也有進到她的辦公室，對方表示有一些資料還沒查完，想要再查，公司就是配合監察人進行查帳。

議員︰政治作秀 有問題應送檢調

柯文哲近期連下兩道命令要求市府派員至北農查帳，對外表示是「議會質詢就去做」，不過原定查察日期由六月十一日突提前至五日，時隔一日，又以帳未查完為由，二度派員前往北農。

律師：政風人員不得主動搜索

立揚法律事務所律師沈靖家指出，依照公司法與經濟部函釋，監察人與董事可隨時至公司查察帳目，一般公司運作也是如此，公司若不配合，董事與監察人都可以提告，官股董、監事查察公司業務實屬合理；不過，政風人員與非董監事之市府官員隨董監事查帳，其依法雖有行政調查權，但未經同意不得主動翻弄文件，否則就有法律疑義，政風若要啟動行政調查，應是通知相關人員到政風處詢問或調閱文件查看，不得主動去「搜索」。

據了解，市府首次查帳便由北農監察人、財政局副局長沈榮銘帶隊，率二名官股董事前往，一行人也有市場處官員數名與政風處人員四至五人；市府內部在第一次查帳後，發現大隊人馬的查帳方式確有法律上的疑義，因此二度查帳時便「縮減」成員，僅北農官股董、監事三人，加上市場處督導業務的官員共約六人，未見政風人員。

北市議員許淑華表示，以往均未有市長下令政風人員至官股公司查帳情事，「唯一就是柯文哲」，依法政風人員也不得至官股公司「搜索」，若確實有疑義或涉及刑事問題，要對公司進行「搜索」，也應該要送檢調；柯文哲帶頭違反行政體制運作，已嚴重違反行政中立。

許淑華︰搜查北農為累積談判籌碼

許淑華認為，市府數度搜查北農只為打擊吳音寧給「反對系統」看、是政治作秀，只想累積未來的政治談判籌碼。北市議員何志偉對柯此舉連說「心死透了」，柯自己在總質詢也說「業務費爭議一切合法」，爭議期間官股董監事隨時可查帳，卻選在這時間點利用政風人員查帳，並一起殺、罵吳音寧，目的是為完全切割政治與輿論的責任，根本是玩政治遊戲。

市府：帳目龐大 才會再度前往

對此，市府發言人劉奕霆回應，柯文哲日前因為接受議員質詢，認為業務推廣費使用問題應對外界說明，才由監察人帶市場處官員前往了解狀況，由於帳目龐大一時無法查完，才會擇日再度前往。

吳音寧昨到市議會備詢，國民黨市議員吳世正大酸吳音寧務必要繼續做下去，因為以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」。質詢結束要吳音寧退場時，不忘諷吳「可以繼續去神隱了」，讓吳音寧一度做出拭淚動作。不過吳音寧會後受訪，笑稱「沒有擦眼淚啦！」只是心情上難免緊張。對於自己的父親、總統府資政吳晟受訪時表示很心疼她，吳音寧則說，她想天下的父親都是這樣的。