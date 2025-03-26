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    美國防機密群組沒有軍事計畫？大西洋月刊總編公布截圖打臉

    白宮國家安全顧問瓦爾茲（見圖）誤將《大西洋月刊》總編輯戈德堡拉入政府高層的軍事行動討論群組。（路透）

    白宮國家安全顧問瓦爾茲（見圖）誤將《大西洋月刊》總編輯戈德堡拉入政府高層的軍事行動討論群組。（路透）

    2025/03/26 23:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍日前攻擊葉門武裝組織青年運動（Houthi），美媒《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）意外被拉入行動討論群組，引發軒然大波。白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）堅稱訊息中「沒有軍事計畫」，但《大西洋月刊》今（26）日公布部分截圖，內容提及了美軍攻擊行動的預定時間表。

    《路透》報導，戈德堡最初雖不願公布他所看到的資訊，但他今日改變想法PO出了截圖。請繼續往下閱讀...

    " target="_blank">根據截圖資訊，國防部長赫格塞斯發布了一段以「小組更新」為開頭的行動計畫表，內容提及：「現在時間（美國東部時間11點44分）：天氣良好。剛與美國中央司令部（CENTCOM）確認過，我們開始行動。」

    除了時間表，赫格塞斯發布的訊息還涉及了出動F-18戰機、MQ-9無人機與使用戰斧巡弋飛彈等情報。

    誤將戈德堡拉入群組的白宮國安顧問沃爾茨週二接受福斯新聞（Fox News）採訪時說，他會對這起意外負責，他後來更在X平台發文說：「沒有地點，沒有來源跟方式。沒有戰爭計畫。外國夥伴已被通知攻擊即將發生。」

    戈德堡公布了群組訊息截圖，目前相關截圖已在網路上流傳。（擷取自X @kylegriffin1）

    戈德堡公布了群組訊息截圖，目前相關截圖已在網路上流傳。（擷取自X @kylegriffin1）

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