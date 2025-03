美國防機密群組沒有軍事計畫？大西洋月刊總編公布截圖打臉

2025/03/26 23:24

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美軍日前攻擊葉門武裝組織青年運動(Houthi),美媒《大西洋月刊》(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)意外被拉入行動討論群組,引發軒然大波。白宮國家安全顧問瓦爾茲(Mike Waltz)與國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)堅稱訊息中「沒有軍事計畫」,但《大西洋月刊》今(26)日公布部分截圖,內容提及了美軍攻擊行動的預定時間表。

《路透》報導,戈德堡最初雖不願公布他所看到的資訊,但他今日改變想法PO出了截圖。請繼續往下閱讀...

" target="_blank">根據截圖資訊,國防部長赫格塞斯發布了一段以「小組更新」為開頭的行動計畫表,內容提及:「現在時間(美國東部時間11點44分):天氣良好。剛與美國中央司令部(CENTCOM)確認過,我們開始行動。」

除了時間表,赫格塞斯發布的訊息還涉及了出動F-18戰機、MQ-9無人機與使用戰斧巡弋飛彈等情報。

誤將戈德堡拉入群組的白宮國安顧問沃爾茨週二接受福斯新聞(Fox News)採訪時說,他會對這起意外負責,他後來更在X平台發文說:「沒有地點,沒有來源跟方式。沒有戰爭計畫。外國夥伴已被通知攻擊即將發生。」

