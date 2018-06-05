〈中部〉7處社會住宅 6月起陸續動工

2018-06-05

4年興辦5000戶社宅 今年已達標

〔記者張菁雅／台中報導〕市府訂出「八年一萬戶」社會住宅目標，前四年興辦五千戶已達標，今年進入大量興建期，包括北屯區北屯段、同榮段、東區尚武段等七處社會住宅，將從六月至十月陸續動工。至於未來四年社會住宅尚需六．五二公頃土地，市長林佳龍昨在市政會議指示，都發局可加強與國營事業、工業區、大學等機關合作開發，善用舊宿舍及各種房舍。

都發局長王俊傑昨在市政會議專案報告台中市社會住宅政策，他表示，透過自建、容積獎勵、都計回饋、都更分回、促參等方式，將興辦十九處、合計五千五百八十七戶社會住宅，前四年目標已達標。北屯區北屯段兩百廿戶、同榮段五百六十戶、東區尚武段八百戶、東勢子段一百戶、梧棲區三民段三百戶、北屯區東山段三百卅戶及太平區育賢段二期四百廿戶，這七處社宅將從六月至十月陸續動工，總計兩千七百卅戶，均預定二○二一年完工；其中，北屯區北屯段預計本月動工，目前仍在敲定時間。

未來4年 將繼續興辦4413戶社宅

王俊傑也說，台中市社宅以「共好」理念整合跨局處及在地資源，提供住戶完善的共好生活空間；各社宅有其共好定位，並依據定位引進相關設施，如老人長青、共食餐廳、托嬰中心、設計育成中心、青創店舖等。另外，未來四年將興辦四千四百一十三戶社會住宅，需要六．五二公頃土地、一百廿三億九千萬元興建成本。

需6.52公頃土地 將尋找合作對象

林佳龍表示，除了興建社會住宅，包租代管、租金補貼等方式，都可納入社會住宅，也藉此促進民間租屋市場的活絡。另外，精密機械科技創新園區的勞工住宅，因容積獎勵而回饋一百九十戶社宅，未來市府可與工業區、大學合作共同開發，藉此得到社宅；而國營事業擁有許多土地，有些政府舊宿舍或各種房舍的地點不錯，也可列為合作對象，一方面服務該機關員工，另一方面也滿足社會需要。