〈南部〉全國最大漁電共生養殖場 學甲筏子頭啟用

2018-06-02

〔記者楊金城／學甲報導〕天王能源科技投資四億元，在學甲筏子頭興建首座全國最大漁電共生室內白蝦養殖場昨天啟用，開創「漁電共生」的新商業經營模式。

屋頂種電 每年至少367萬度

天王能源科技董事長王惠瑩說，室內養殖場面積二．三公頃，不僅年產白蝦一百公噸，年產值五千萬元，養殖場屋頂且用來種電，太陽能發電設備總裝置容量達2.86MW，每年發電至少三六七萬度，可減少一九一○公噸碳排放，相當於六座台南公園減碳量，讓太陽光電發電效益成為養殖經營附加價值。

行政院長賴清德、台南市代理市長李孟諺、農委會主委林聰賢、立委黃偉哲、葉宜津等人應邀為漁電共生室內白蝦養殖場剪綵啟用，期許推廣漁電共生模式，共創農業與綠能雙贏。

賴揆參訪︰兌現非核家園

賴清德祝福說，希望養殖場未來白蝦期期豐收，發電日日滿載；他也強調二○二五非核家園的目標不會跳票，可以實現，就是用再生能源取代核能發電，目前並推動「綠能屋頂」新政策，全民屋頂都可用來發電。

王惠瑩說，漁電共生室內白蝦養殖場第一期工程已投資四億元建置，當初沒人看好，銀行界也只有一家敢提供融資，但漁電共生是以養殖為主，種電為輔的新產業模式，創造「漁電雙贏」的效益，今年天王能源科技將再投資興建第二座漁電共生室內養殖場，外國也有廠商來洽談整廠輸出。

李孟諺說，台南市已有四千多件申請裝置太陽能光電，裝置容量有454MW，相當兩座曾文水庫發電量，全市太陽光電總裝置容量一Ｇ目標應很快達成。