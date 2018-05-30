〈北部〉《桃園》市立高中校長遴選 市長：限桃籍

2018-05-30

台中市立高中 遴選校長即採限籍

〔記者謝武雄／桃園報導〕市立陽明、觀音、大溪高中校長出缺，市府教育局正辦理遴選作業，明訂申請資格為「設籍本市或本市所屬學校現職教育人員」；桃園市教師會昨抨擊如此規定是畫地自限，讓好的人才無法來桃園服務；市長鄭文燦表示，這樣的做法是保障優秀人才可以內升，台中市已有先例可循。

市長：大園高中案後 改採限籍

鄭文燦說，日前大園高中校長出缺，市府辦理公開遴選，由於未限定資格，最後由高雄市鼓山高中主任朱元隆出任；之後許多市立高中校長、主任向教育局陳情，指以往市高只有九所，升遷管道不通暢，往往主任做了十幾年都沒有機會升校長，現在市高已達十八所，校長缺額較多，希望能比照台中市限定參選遴選資格，須設籍桃園市或在桃園市服務，讓在地優秀人才有升遷的機會，他同意這樣的建議，此次對市高校長遴選設定條件。

教師會：好的人才不來 籲開放

桃園市教師會等單位昨召開記者會，抨擊如此的遴選作業是畫地自限，讓好的人才不能到桃園服務。教師會理事長張瓊方表示，市高校長遴選限定「設籍本市或本市所屬學校現職教育人員」，限縮了參選人範圍，無疑是自我封閉的做法，不僅造成外縣市優秀人才無法參與遴選，限縮政策也可能引來其他縣市跟進。

台中市教育局昨表示，台中市從去年起，對一般市立高中、職校長遴選開始有設籍限制；但特教學校校長的遴選無設限。