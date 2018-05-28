〈台北都會〉〈前檢察官指柯選後帳戶多2千萬不明財產〉陳佩琪揚言提告 曾勁元︰應提資料佐證

2018-05-28

曾質疑柯選後赤字700多萬 存款卻暴增

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲四日遭前士林地檢署檢察官曾勁元檢舉財產不明暴增，疑有申報不實情事；當日柯受訪說，錢是妻子陳佩琪管，很有信心沒問題。七日陳出席活動快閃未回答任何問題，會後記者致電陳詢問此事，陳透過公關回應，「不對此表示任何意見」。但廿五日曾勁元上三立政論節目再指柯選後帳戶無故增加兩千多萬元，引起陳佩琪昨於三立新聞臉書留言揚言提告，稱帳戶中都是自己的錢。對此，曾勁元回應，所有指控均來自柯提出的申報資料，暴增兩千多萬元來源不明，陳佩琪應提出具體資料佐證，以便釋疑。

曾勁元說，四日至監察院檢舉，已受理待查；所有指控均來自柯提出的申報資料，為何柯選後帳戶突增加兩千多萬元現金，錢的來源並未交代。根據柯申報的資料，柯在二○一四年選舉補助款有二五六一萬九四九○元，但隔年申報項目包括「二○一五年三月廿九日捐出一○三六萬元」、「監察院申報後再捐出四九一萬元」、「補助款用於選前支出八百萬元」及「償還父母一千萬元」，扣除後應是赤字七六五萬五一○元，倘若夫妻兩人一年薪水計六百萬元都不花，也該是赤字一百多萬元，但柯在選後二○一五年申報存款竟有二二六七萬八六五六元，數字明顯兜不攏。

對此，陳佩琪昨則於三立新聞臉書留言表示，二○一四年九月廿一日柯選舉登記之際，柯曾向信義行政中心申報財產，除房產八千萬元外， 其餘是動產，當時存款加基金約一二八○萬元，當選後為避嫌，陸續把基金贖回不再投資。

陳認遭污衊 指「都是自己的錢」

陳解釋，距向信義行政中心申報約半年後，二○一五年三月卅一日首次向監察院申報財產，這段時間她的薪水收入加年終約兩百萬元， 尚未處理的選舉補助款約一千萬元，故總共增加約一千兩百萬元。所以原來的一二八○萬元加上一千兩百萬元，合計約兩千四百萬元，再扣掉半年的生活支出，故首次向監察院申報才有兩千兩百萬元的存款，「這個節目怎麼污衊說我們有兩千萬元財產來源不明？」

她表示，在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便污衊別人的歪風不可長，將陸續向節目和電視台表達嚴正抗議，若得不到回應， 自己將首次上法院告人。