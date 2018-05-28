〈北部〉八色鳥育雛 三星龍泉步道鳥迷苦守

2018-05-28

吸引國內外鳥友瘋拍

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「拍到就值回票價！」屬二級保育鳥類的八色鳥，今年夏天到宜蘭三星鄉龍泉步道築巢，全國鳥友競相走告，不分晴天、雨天，步道口總有鳥迷守候，還有國外鳥友專程前來，在步道口守株待兔三天，只為一睹八色鳥育雛的罕見畫面。

護鳥！ 步道封閉40天

龍泉步道是知名的八色鳥棲地，每年四月至九月，屬珍稀夏候鳥的八色鳥就會在此育雛，為讓八色鳥安心繁衍，宜蘭縣政府、三星鄉公所與宜蘭縣政環境人文生態保育協會合作，從七日起龍泉步道封閉四十天。

野鳥生態老師呂學麟說，「護鳥」是吃力不討好的工作，今年有五十名志工投入，在步道封閉期間排班輪流在場守護，不讓外人進入封鎖線內，擾亂八色鳥育雛。

龍泉步道今年有五巢八色鳥育雛，顯示封路護鳥作法奏效，鳥友將鳥訊不斷轉傳，全國鳥友蜂擁而至，還有馬來西亞、日本、越南鳥友專程來台，只為一睹八色鳥風采。

「八色鳥很美，就是想拍牠！」馬來西亞鳥友劉可貴說，廿五日得知鳥訊後，就馬上買機票來台，從早到晚在封鎖線外守候，累了就睡車上，終於在離台最後一天幸運拍到育雛照片。鳥友唐安琪說，龍泉環境保持自然原貌，背景美、巢數多，可以拍到八色鳥盪鞦韆等各種姿態，真的很棒。

其他普鳥也築巢 志工一併守護

原本「護鳥」僅著重於八色鳥，但是也有朱鸝、黑枕藍鶲、紅嘴黑鵯、繡眼畫眉、五色鳥等鳥類築巢育雛，令護鳥志工振奮，為了讓這些「普鳥」也能安全育雛，牠們的巢位也一併拉起封鎖線。

呂學麟說，為了保育，誘拍等方式在此一律不准，鳥友間也有共識，自發性維持秩序，希望將龍泉步道營造成國際級鳥類棲地。