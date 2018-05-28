〈北部〉《桃園》公立、非營利幼兒園 24所有缺額

2018-05-28

蘆竹區最為搶手 錄取率僅五成三

〔記者陳昀／桃園報導〕公共化幼兒園（公立及非營利幼兒園）已完成三階段報名，今年增加十園、共一四五九個名額，平均錄取率從七十一．八％提升到七十二％，總登記數最高的桃園區、中壢區錄取率分別有六十八．三％、七十五．八％，最搶手的是蘆竹區，總錄取率僅五十三．三％；目前仍有廿四所幼兒園有缺額、多位於偏鄉，後續不受學區、年齡限制，開放報名至額滿為止。

今年公共化幼兒園招生名額共六八四一名，第一階段（優先入園及五足歲幼兒）錄取率已達九十七．七％，二、三階段（四足歲、三足歲）錄取率分別為七十五．九％、卅九．六％，中壢、蘆竹、楊梅的第二階段錄取率都不到七十％。

市府教育局指出，公共化幼兒園須優先滿足接近義務教育學齡的幼兒，過去二年已逐漸補足五歲就讀需求，後續將評估人口密度後，優先針對四歲幼兒需求，以學區二公里內為標準增園，再向下延伸，目標為三年內增加六千多個就學名額。

教育局分析，錄取率偏低除了公共化幼兒園還未完全設置足夠，另方面是不少家長逐漸信任公共化幼兒園品質，讓需求增加，但端看登記人數無法反映實際受歡迎情形，很多家長見名額少，或離家較遠，一開始就不會登記。

內壢非營利幼兒園300人 年年額滿

教育局指出，受歡迎的公共化幼兒園多位於人口密集、交通便捷區域，例如全國最大的內壢非營利幼兒園可招收三百人，開辦以來年年額滿，還有龜山文德非營利幼兒園、蘆竹市立南崁幼兒園、中壢高鐵幼兒園、桃園國小附幼、東門國小附幼等，都是到第二階段就需抽籤，很受家長歡迎。

尚有缺額幼兒園分別為：平鎮區新華非營利幼兒園；大溪區大溪幼兒園仁和分班、員樹林國小附幼、永福國小附幼、美華國小附幼、福安國小附幼；龍潭區德龍國小附幼；觀音區新坡國小附幼、觀音國小附幼、大潭國小附幼、保生國小附幼；新屋區永安國小附幼；復興區除長興國小附幼外都有缺額。