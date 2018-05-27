〈南部〉《台南》廟會限炮爭議 學者︰應有文資特例

2018-05-27

提議可免受環保稽查開罰

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢，昨在全國文化資產會議台南場直言，「北管、歌仔戲、布袋戲一演下去，音量分貝一定會超過」，廟會放鞭炮無可避免會有環境影響，但這是傳統民俗，他建議應有文資特例，限定某些特定民俗節慶鞭炮免受環保稽查開罰。

林茂賢不諱言，廟會慶典放鞭炮，在現代生活環境造成衝擊無可否認，政府說要推廣「減香」，但站在保護無形文化資產觀點上如同「滅香」，陣頭有警員與環保稽查隨行，宛如被視為「匪諜」盯哨，對於有心保存無形文化資產而言，實在情何以堪！

林茂賢舉例，「『鹽水蜂炮』若沒有炮，就剩下『鹽水』」，目前各地廟會放鞭炮「一國多制」，有的縣市管制、有的縣市沒管制，不妨比照台南做法，要求早上幾點以前、晚上幾點以後不能放鞭炮；而廟會慶典表演活動實在很難符合環保噪音規範，「除非就不要搬戲了，消滅無形文化資產」！

建議採取申請制 限時限地

他表示，其實民間廟宇對於香紙錢焚燒自發性配合「減量、減爐」，他建議文化部與環保署相關部會研商，不妨採取申請制，「限時限地」禁止範圍，適度放寬某些特殊無形文化資產活動免受開罰，以免招惹民怨，畢竟這些慶典活動不是天天干擾到民眾生活。

全國文化資產會議台南場，昨在文化資產保存研究中心登場，與會發言者大多認為，現行文資法令欠缺公權力介入私有文化資產保護，以及文資審議機制不夠透明，且中央雖有法令，但地方政府未落實，或是陳年問題在現行法令幫不上忙，質疑這次全國會議恐又淪為「大拜拜」。

文資局將彙整意見做修法依據

包括傳統民俗鞭炮爭議等建議，文化資產局局長施國隆允諾彙整各界意見，做為啟動下一階段修法依據，藉由法規、行政與制度面的討論，建構完整的文化資產保存體系，明年一定會修法。

市府︰宗教優質化 限炮獲認同

對於廟會鞭炮爭議，南市民政局長陳宗彥表示，台南推動宗教優質化，是歷經廟宇磨合溝通後所採取的折衷做法，限炮措施獲得認同，已大幅改善沿路放炮與亂吐檳榔汁亂象。