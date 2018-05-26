〈中部〉紓解斗南違停 地方盼重啟停五

2018-05-26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南市區違規停車問題嚴重，地方建議重啟火車站前的停五立體停車場地下二層樓，並在鄰近公有地增闢停車場，總計約可增加五百個停車位，停車方便，違規情況自然減少。

加鄰近公有地 約可增500車位

斗南市區中山路、文元街、中正路、南昌路及南台圓環等路段違停情況嚴重，汽機車爭停車位、並排停車，圓環內側車道成停車場，不僅民眾、店家怨聲載道，警方也接到許多民眾檢舉及報案，依法嚴格取締又飽受各方「關切」，做、不做都被檢討，有苦難言。

鎮代會主席沈暉勛表示，斗南違停亂象最大原因是停車位不足，火車站周圍包括台鐵宿舍區、舊台汽車站、舊市場公園用地、斗南車站前停五停車場及民生路旁公有地，這五處空地若能妥善規劃做停車場，至少可增加五百個停車位。

建好地下二層 解約封閉多年

停五立體停車場位在斗南車站站前廣場，原規劃為地下二層、地上七層，經費二億五千萬元，一九九九年動工，施工到地上一樓時地方民眾認為立體停車場會阻礙斗南火車站門面，強烈反對，為平息紛爭公所將七樓變更為五樓。

前任鎮長李永章曾辦理鎮民調查，大部分民眾支持改為平面化，但二○○一年公所與包商終止合約，工程停工閒置多年，直到二○○七年縣府辦理站前景觀改造工程，才將閒置多年停五的地上相關建物、鋼條拆除，已完成的地下二層樓工程就地加蓋封閉至今。

沈暉勛說，地下二層約有六百坪，約劃設一百多個停車位，對解決火車站周邊停車亂象有很大幫助。

議員認可行 將要求納入前瞻

縣議員蔡東富指出，縣府提出「斗南璀燦之心」計畫是改變斗南最好時機，因此改善停車問題迫在眉睫，地方的建議可行性高，他會進一步在縣議會要求縣府納入前瞻計畫來考量，針對重啟停五部分，將請結構技師等專業人員評估。