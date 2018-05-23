〈南部〉「根本就不會再見面」 畢業選歌搞Kuso

2018-05-23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕雄中、高雄師大附中票選畢業歌曲，打破珍重再見、前程似錦等勵志曲風，由「根本就不會再見面」等現實KUSO曲風取代，校方認為貼近次文化，尊重選擇。

高雄中學舉行年度畢業代表歌曲票選，由網紅轉戰歌手聖結石「朋友Bang不見」獲得最高票，擊敗蘇打綠「當我們一起走過」、五月天「如果我們不曾相遇」等勵志溫馨歌曲，「朋友Bang不見」歌詞提到我開心就BANG、我不開心也BANG，沒有珍重再見內容，更沒感傷離別。

雄中校長謝文斌並未回應選歌議題，校方強調尊重學生自治。據了解， 一○七級畢委會辦過兩次票選，首次由聖結石「再一次 相見成長告別」拿下兩百九十一票奪冠，為求慎重再辦，由聖結石「朋友Bang不見」獲選畢業歌流行曲。

對於結果，不少校友留言認為學弟越來越沒高度，也有校友讚賞，認為透過民主方式反諷。

高雄師大附中畢業歌由聖結石「根本就不會再見面」奪冠，擊敗蕭敬騰「逆風飛翔」、五月天「後來的我們」等勵志歌曲，歌詞提到很快你會忘記舊同學、你根本不會屌他、他根本也不屌你，校方認為不符合畢業典禮氛圍，特地安排在典禮中播放，結束前仍要播放勵志自創曲。

高師大附中組長許翠玲說，四百多名畢業生票選，「根本就不會再見面」獲得一百多票贏過蕭敬騰、五月天，貼近學生次文化，但曲風太過歡樂，六月十日畢業典禮結束仍會播放勵志自創曲，多些離別感傷氛圍。