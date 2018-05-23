〈台北都會〉忠孝橋引道拆除 遭疑圖利廠商7200萬

2018-05-23

護古蹟 須堤外破碎石塊

〔記者郭安家、沈佩瑤、陳永吉／台北報導〕北市府二○一六年春節拆除忠孝橋引道，由於橋圍繞的北門為國定古蹟，須採「單元分割、吊卸及運輸」等工法，運至堤外破碎，避免震動古蹟；六天拆光成台北市長柯文哲引以為傲的政績。但市議員李慶元昨踢爆，指很多石塊現場破碎，未運至堤外破碎，更省成本；質疑市府護航施工廠商皇昌營造，相關子工程逾七千兩百萬元，廠商省去的運輸成本、工項費用，形同遭到詐領，涉偽造文書及貪汙治罪條例。

皇昌營造︰依規定辦理

針對議員踢爆的內容，皇昌營造昨天表示，該工程施工皆依採購程序及契約規定辦理，並無不法情事。

省成本 石塊現場破碎

為減少空汙、噪音、保護北門、台灣總督府交通局鐵道部、歷史建物三井倉庫，新工處二○一五年八月發函市議會要預算時說明，原方案「擬採全面支撐及配合原節塊採單元分割，吊移拆除後運至區外暫置場破碎，避免造成現地過度震動之施工方式」；議會也決議給二．四億元預算。

李慶元於記者會質疑，新工處無法提供北門周邊「單元切割」佐證畫面，當時縮時攝影也無法佐證。新工處總工程司劉家銘趕緊出示一張A4紙，指照片顯示有石塊陳列於地面，但也坦言石塊「很多是現場破碎」。李反批，北門離忠孝橋僅六十公分，市府採最粗暴震動強烈破碎工法，無視古蹟。

新工處︰替代方案符合採購法

至於皇昌營造是否詐領款項？劉家銘說明，廠商投標時曾提替代方案，投標後新工處允許廠商申請用替代方案，其價金要優於原方案，該方案快速、合經濟效益，符合政府採購法規範。但昨下午新工處再發新聞，進一步強調「衍生新增」工程費由廠商吸收，並無詐領；新工處還解釋，替代方案使用大型怪手，比原方案的吊車還貴。

但李慶元指，新工處完工後估驗表，仍指「單元分割、吊卸及運輸」花費三三五二萬元，「單元鑿切吊卸及運輸」、「整跨鑿切吊卸及運輸」、「整樑分割吊卸及運輸」工法共三九四六萬元，實際上廠商以破碎機敲碎忠孝橋，未落實上述工法、運至堤外破碎，省去工程款形同詐領；「是誰指使這麼幹？難道柯市長？當時新工處長、現任桃園市工務局長黃治峯？」

政風處︰將比對事證

市府政風處專委羅朝明則說，會逐項比對事證，本於勿枉勿縱原則，審議案子履約管理過程、經費核銷情形，如有不法，會依規定處理。但李慶元直呼這是官方回應，持續逼問下；羅表示，是否涉圖利罪要看客觀事證，但如詐領工程款屬實，法律責任則會有貪汙治罪條例。

面對向來引以為傲的政績遭質疑，柯文哲昨受訪僅說，上任都公開透明，工務局一定會說明，旋即在幕僚護送下趕行程。