〈北部〉壯圍旅服園區裝置藝術喊撤 地方不捨

2018-05-23

憂颱風季來臨 宜蘭縣府6月底前移

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府配合壯圍旅遊服務園區開幕，在園區旁沙丘打造一系列裝置藝術，頗受各界好評，隨著颱風季節來臨，考量安全性，這些藝術品將在六月底前撤除，不少遊客感到可惜；縣府說，藝術品將交由社區認養，也會移到童玩節使用，原地將綠美化。

壯圍旅遊服務園區上月廿六日開幕，成為壯圍鄉濱海一帶熱門旅遊景點，縣府投入六百多萬元，在園區旁十餘公頃沙地上設計裝置藝術，將宜蘭濱海一帶的「牽罟」文化，做成系列藝術品，與旅服園區相互輝映。

鄉長憂沙丘景觀 農業處允綠美化

隨著颱風季節到來，縣府基於安全性，近期內將撤除這批裝置藝術，移往其他地點展示，各界直呼可惜。壯圍鄉長簡文魁認為，裝置藝術品拆除後，留下來的土地變成一大片沙丘空地，他提議開放周邊社區規劃，帶動地方繁榮，不然藝術品拆除後，十餘公頃土地荒廢在那邊，真的太浪費，景觀也不漂亮。

對此，縣府農業處解釋，壯圍旅服園區的裝置藝術品，是配合園區開幕所規劃，合約僅到六月底，目前已有社區表達認養意願，部分藝術品會移到童玩節繼續使用。

至於拆除後的土地利用，農業處說，會先做景觀綠美化工程，後續若旅服園區有其他使用上的想法，會再和東北角風管處討論。