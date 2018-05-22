〈北部〉《桃園》機捷A7合宜宅污水放流 快最10月改排南崁溪

2018-05-22

推2項工程 徹底解決污水放流

〔記者周敏鴻／龜山報導〕機場捷運A7站區合宜住宅興建時未規劃污水處理場，落成後大批民眾入住，臨時規劃生活污水經處理為合格放流水後排入側溝，卻影響下游河川水質，引來新北市新莊區居民抱怨連連。桃園市長鄭文燦昨天視察市府推動的「合宜宅放流水專管排放」、「水資源回收中心興建」兩項工程。民進黨新北市長參選人蘇貞昌也到場關心，他感謝鄭讓問題可以圓滿解決，還稱讚他「市長做得好，將來一定做行政院長」。

而在水資源中心第一期未完工前，桃園市政府將先闢建「合宜宅放流水專管排放」，鄭文燦說，專管工程經費八千萬元全由營建署補助，將設置一座揚水站，及三百毫米、五百毫米的管線各一二五○公尺，近日即將動工、十月底完工，屆時A7站區合宜住宅的生活污水放流水將改排入南崁溪，不再排入十八份坑溪與啞口坑溪。

內政部營建署推「機場捷運A7站區合宜住宅招商投資興建案」，由遠雄、皇翔、名軒、麗寶等公司得標、開工，二○一六年四月後，四千四百餘戶陸續交屋，卻無污水處理場。為此，營建署規劃將合宜住宅生活污水透過各社區自行處理後為合格放流水，排入側溝、流進滯洪池，再排入十八份坑溪與啞口坑溪。

新莊地區居民說，儘管放流水雖合乎環保署公告的標準，但兩條溪水的下游卻開始不時有魚隻死亡、更發出臭味，讓他們非常困擾。居民更說，新北市已完成下水道鋪設，因此形成「新北污水進下水道、桃園污水進新北溪流」的怪異現象，簡直就是笑話。

一期完工 即可處理4千噸污水

桃園市政府為此規劃興建「水資源中心」，希望永久解決A7站區合宜住宅的生活污水問題，鄭文燦說，工程總經費約七億二千萬元，其中四億三千六百萬元由營建署補助，預計二○一九年底第一期完工，每天就可處理四千噸生活污水，三期工程全數完成後，每天的污水處理量將可高達一萬二千五百噸。