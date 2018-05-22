〈北部〉《桃園》菓林市地重劃 下月召開拆遷補償說明

2018-05-22

〔記者魏瑾筠／大園報導〕市府推動大園區菓林新市鎮，採市地重劃，將投入十六億餘元開發，預計二○二一年完工。市長鄭文燦昨現勘表示，菓林新市鎮設有綠線捷運G31菓林站，可連結機場捷運A11坑口站，將成為大園區的耀眼新星。

將拆除23房屋、遷葬502座墓、土地公廟

桃園升格後，市府推動四個公辦市地重劃，其中觀音區草漯第一、三及六區的三個重劃案均已完成土地徵收並動工，預計明年五月起陸續點交土地。而菓林市地重劃區將拆除廿三戶房屋、土地公廟，並遷移五○二座墳墓，市府於六月間將召開地上物查估補償說明會；對此，菓林里長陳錫達透露，倘若市府未能提出讓拆遷戶滿意的方案，勢必會引起抗爭。

陳錫達說，受影響的住戶都在當地居住卅多年，且房屋都蓋在建築用地上，市府不應犧牲拆遷戶的權益只配回五十五％土地，而應一比一配地。

23拆遷戶無建照及使用執照

地政局重劃科長蕭巧如表示，當地廿三戶都沒有建照及使用執照，且坐落區域將闢建道路，拆屋「勢在必行」。她說，先前的說明會就有住戶反映配地問題，市府承諾採專案處理，配回五十五％土地及地上物補償，已優於一般的四十五％配地，市府會持續與住戶溝通，但確定的是市地重劃的配地不可能一比一。

都計卡在徵地 拖住機捷坑口站

然而，有許多民眾質疑，菓林市地重劃正快速推動，而一公里旁的機捷坑口站，捷運早已通車，但其都市計畫期程卻遠遠落後，讓大家都很不解。對此，市府地政局航空城開發科長朱沅若表示，坑口站區的都市計畫因位於航空城計畫第一期徵收範圍內，須待用地徵收後才能推動，最快可於明年底開工。