〈中部〉1.6萬噸垃圾堆積 臭翻草屯人

2018-05-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕垃圾大戰一觸即發！因台中市今年無法焚燒南投縣的垃圾，縣內垃圾無法外運而堆置在鄉鎮，其中草屯鎮最嚴重，至今已堆置達一萬六千公噸，一到晚間臭氣即飄向聚落，民眾連窗子都不敢開，揚言抗爭。南投縣環保局回應，已多次請環保署協助，但處理量仍極有限，會繼續跟中央拜託。

外縣市焚化爐歲修 無法外運

南投縣因無焚化爐，垃圾全數外運由台中市等有焚化爐的縣市協助焚燒，近幾年因外縣市焚化爐歲修問題，從年底到隔年上半年，垃圾堆置在縣內多個鄉鎮，要等到歲修結束才能解決。

草屯鎮和竹山鎮因為有較大的垃圾堆置掩埋場，因此每年被堆置的垃圾量都是最多的，草屯鎮大約都在三到五千公噸，但今年到本月份已堆到一萬六千公噸，垃圾山有二、三層樓高，挖土機每天仍在垃圾堆裡繼續推擠堆疊。

南投縣草屯鎮垃圾場所在的北勢里里長林武順表示，今年以來飽受堆置垃圾飄散的臭味所苦，一到晚上風向改變臭味就飄到村落，大家苦不堪言，已有人氣到揚言要抗爭。

草屯鎮長洪國浩則指出，草屯鎮去年無法運走的垃圾堆到六千多公噸，去年十二月環保局外運數十公噸後，今年就再也沒有運走，現已堆了一萬六千公噸，地方民眾情緒沸騰，懇請縣府趕緊協助解決。

南投縣府環保局回應，今年初至今垃圾無法外運的情況日益嚴重，主要是台中市政府，因文山三場要更新停爐，台中市表示無法再收外縣市垃圾，而目前其他縣市能協助的量只有一天一百五十公噸，出去的量太少才會愈堆愈多。

投縣府盼環保署盡快解決

該局已多次函請環保署協助解決，但環保署告知「已盡力協助」，如今草屯鎮民揚言要抗爭，會趕緊再把該情況函知中央，希望中央能幫忙。

環保局也說，上次在中部區域治理會議上，南投縣就曾建議啟動雲林縣焚化爐，但雲林縣不久前已再次重申絕不啟動。