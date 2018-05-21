〈北部〉頭份四月八 創意人體花燈踩街

2018-05-21

37支團隊爭奇鬥豔

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一年一度的民俗盛事「頭份四月八」客庄踩街活動，昨晚於頭份市中心熱鬧登場。踩街路線中正路、信東路、中華路、民族路及中山路萬頭鑽動，期待已久的民眾爭睹卅七支花燈團隊爭奇鬥豔的表演。頭份市長徐定禎表示，每逢農曆四月八日前後就是頭份市展現熱情好客的時刻，盼把四月八踩街打造成頭份版的「巴西嘉年華」盛事。

頭份市公所昨天傍晚五點開始封街，六點先由身聲劇場的高蹺彩蝶表演打頭陣暖場，絢麗的服裝加上熱鬧鼓陣，配上吸睛的高蹺彩蝶，一出場就引起民眾歡呼，隨後由東道主頭份市長徐定禎揮旗領軍出發，八支專業踩街團隊及廿九支由各方組隊參加踩街比賽隊伍，浩浩蕩蕩從頭份上公園出發。

此次踩街以「舞燈靚」為概念，以傳統花燈及客家元素為主軸，結合複合媒材、科技、舞蹈，打造創意人體花燈嘉年華，每支隊伍發揮創意，以各式花燈裝扮點亮頭份的夜空，每到一個定點便以動感舞蹈炒熱氣氛，讓頭份市區宛如嘉年華會一般，吸引各地遊客慕名前來體驗。

而除了頭份在地社區團體組隊參加踩街，興華中學及建國國中也帶來傳統的舞龍、舞獅表演，另還有私立育達科技大學的印尼籍、越南籍學生帶來家鄉舞蹈及歌曲，讓這場客家庄盛事也融入獨特的異國風情。

明晚席開百桌 品嘗客家菜

農曆四月八日是頭份市民引頸期盼的年度慶典，緣由於早期頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各地庄頭家戶皆會設香案辦桌大拜拜，再加上早年地方望族選於此時賽花燈，街頭熱鬧非凡，也成為老頭份人的珍貴回憶。明天晚上還會在公所前廣場席開百桌，讓許多遊子回家鄉品嘗客家菜。