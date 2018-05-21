〈北部〉520「闖關」大丈夫 願扛4成家務

2018-05-21

昨二二五對新人登記結婚

〔記者陳昀、魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕「五二○」我愛你！五月二十日是桃園市最熱門的登記結婚日子之一，昨因假日登記人數變少、仍有二二五對完成登記，其中以桃園區戶政事務所卅一對最多，該所還首創「家務分工貼貼樂」闖關遊戲，讓新人事先討論未來的家務分工，不少男性願意當「疼某暖男」，約有四成家事為男性願意獨力負擔。

洗碗、倒垃圾男生多獨攬

「家務分工貼貼樂」闖關遊戲，是列出洗碗、清潔浴室、準備晚餐、公用金管理、倒垃圾、洗衣服等十二項家務，新人要現場逐項討論並列表，有些新娘子撒嬌說：「蛤～怎麼是我？」這時新郎都會立刻說：「好！我來！」隨即於項目上「簽名畫押」，場面甜蜜有趣。桃園戶政所指出，多為男生獨攬的工作有洗碗、清潔浴室、倒垃圾等，有趣的是，「公用金管理」幾乎都是讓女生負責，很多男生還會笑說：「我不會管錢啦！」

家務分工闖關遊戲展甜蜜

桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，這是同仁們發想的獨創遊戲，在國內沒聽說過類似活動，主要是因為時代變遷，不再侷限「男主外、女主內」，並提醒新人，婚後用心經營和諧生活也很重要，各項家務中有四十％為男性獨力負責、女性卅五．四％，其餘共同負擔。

龍潭新人由機器人當花童

市府民政局戶政科長羅慧玲指出，昨天五二○適逢週日、登記必須事先預約，有一三九對新人到場登記，加上指定生效日的新人，共有二二五對完成登記，低於往年的三百對，而各區戶政事務所紛紛推出甜蜜活動，如龍潭戶政受理十二對登記，就由智能客服機器人Zenbo擔任「幸福報報花童」，現場歡笑聲不斷。

昨天完婚的新人們各有甜蜜故事。俗話說「男追女隔層山、女追男隔層紗」，廿二歲的潘文浩及劉芊愛，交往前在網路認識三年多，劉因男方遲遲沒行動，於是大膽倒追，二人也即將成為新手爸媽。

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