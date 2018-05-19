〈台北都會〉棄遴選找親信 柯競選團隊成型

2018-05-19

議員：柯文哲「以市政打選戰」

〔記者蕭婷方、黃建豪、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕民進黨週三宣布與北市長柯文哲分手，民進黨籍的北市副秘書長李文英也立刻請辭，柯火速批准後，昨公布由現任財政局長陳志銘升任，並繼續兼任財政局長；府會副總聯絡人由市長室聘用研究員周榆修接任。北市議員簡舒培觀察，柯親信與舊識分別任市府關鍵職位，陳志銘是市府少數具政治敏感度又深得柯信任的首長，陳志銘的出線，顯示柯文哲「以市政打選戰」的競選團隊已成型。

市府關鍵職位 柯找親信與舊識

柯上任北市長時，對外標榜市府首長及青年委員會等各委員會，都會以遴選方式廣納人才，而今市府團隊則多為親信與舊識，研考會主委出缺後，即由柯的台大同事王崇禮擔任，負責市府民調；本月底柯的同學李文宗也將接任辦公室主任一職，負責對外溝通；親信邱昱凱雖已離開市長辦公室，卻仍以公民參與委員會委員身分，重返柯核心，掌控網路行銷與青年選票；台北文化基金會副執行長張益贍則掌控台北文化基金會資源，拉攏地方；現擔任市府顧問的蔡壁如，雖拔去辦公室主任頭銜，卻仍坐鎮市長辦公室，負責市長行程和組織動員。

陳志銘升任副秘書長 兼任財政局長

而經常在媒體為柯對外論戰的，並非市府發言人劉弈霆，而是坐在市長辦公室的核心幕僚民進黨籍周榆修、前媒體人林昆峰、前悠遊卡公司新聞聯絡人林筱琦。

簡舒培觀察，陳志銘一直以來被柯文哲稱為「點子王」，市政配合度也高，任副秘書長後市府財政、各局處統籌一把抓，十分有利選戰。

市議員王世堅則直言，現在柯文哲最需要有議題操作能力的網軍與人才，只要有政治敏感度、能美化市政成果、有利選戰的文官即能委以重任。

市議員李慶鋒長期觀察柯文哲用人模式指出，柯上任之初主要向民進黨借將，也主張公開透明，要透過對外海選方式選出局處首長，但對外遴選過程複雜、雙方信任關係不足，所以現在才都找自己的舊識與親信入府。

新任副秘書長陳志銘從基層公務員出身，前財政局長蘇建榮離職後，柯拔擢時任財政局副局長陳志銘升任局長；柯從事務官中拔擢首長已非首例，如現任秘書長張哲揚是在前交通局長鍾慧諭離職後，與陳志銘同期真除為交通局長，更在世大運功臣蘇麗瓊離開市府後，接下秘書長重任。

陳志銘受訪指出，他是在前天（柯文哲證實李文英請辭獲准當天）才受到市府高層徵詢，他身為市府官員只有服從義務，必須全力以赴。